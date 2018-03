PLETIKOSA JASAN: ‘Ni pet pobjeda Lokomotive ne bi me moglo uvjeriti da odnos Dinama i Lokomotive ima smisla’

‘Ni pet pobjeda Lokomotive ne bi me moglo uvjeriti da odnos Dinama i Lokomotive ima smisla i da to nije utakmica prve i druge momčadi’, kazao je Stipe Pletikosa

Jesenski prvak Dinamo je nakon trećeg poraza u posljednje četiri utakmice ostao bez trenera. Mario Cvitanović je podnio ostavku nakon što je u istom tjednu uvjerljivo s po 1-4 izgubio od Rijeke i Lokomotive.

Bio je to treći poraz modrih u posljednjih četiri ligaška susreta. Jedina pobjeda bila je ona domaća protiv Slaven Belupa i do nje su dinamovci došli ne baš lagano, slavili su s 1-0.

‘Kad imate preko 200 prelazaka između dva kluba onda je sve jasno’

“Ni pet pobjeda Lokomotive ne bi me moglo uvjeriti da odnos Dinama i Lokomotive ima smisla i da to nije utakmica prve i druge momčadi. Kad imate preko 200 prelazaka igrača između ta dva kluba onda je sve jasno i žalosti me da moramo pričati o takvim stvarima rekao je Stipe Pletikosa u u HRT-ovoj emisiji Stadion.



Pletikosa, nadalje, ističe:

“Rijeka je, pak, iz četiri udarca zabila četiri gola Dinamu. Kao što je rekao Kek, uzela je ono što je Dinamo ponudio. Individualne pogreške Dinama stvarno su bile nevjerojatne, od pogrešnog ispucavanja Livakovića do bezbroj pogrešnih lopti, preko jednog pogrešnog dodavanja Mora, do nepotrebnog drugog žutog Leškovića”.

Pletikosa je dublje ušao u genezu loše igre Dinama…

Jurčeviću je Dinamu u ovom trenutku dobra prilika

“Dinamo se previše oslanja u napadu na individualnu kvalitetu, koju i posjeduje, no to u europskim, a u zadnje vrijeje i u ovirima HNL-a nije dovoljno. Kad ekipa ima ambicije i snage razgolititi slabosti Dinama onda imaju puno problema”, dodao je Plete o igri modrih.

Jurčeviću je Dinamu u ovom trenutku dobra prilika. No, neke se stvari u Maksimiru i hrvatskom nogometu općenito moraju mijenjati. Točnije, mora se mijenjati filofozija klubova glede trenera koji se u HNL-u mijenjaju kao na pokretnoj traci…

“Jako mi je žao kad vidim kako kod nas često treneri mijenjaju pozicije i dobivaju otkaze. Marija znam jako dobro jer smo zajedno igrali u reprezentaciji, velik je radnik, ali mislim da je preskočio nekoliko stepenica razvoja u karijeri”, komentirao je Pletikosa odlazak s klupe Dinama Marija Cvitanovića.

Za novog trenera Dinama Nikolu Jurčevića je rekao:

“Ovo mu je dobra prilika, jer ima još kakvu-takvu prednost pred Hajdukom i ostalim pratiteljima. U zadnjim utakmicama se vidi da je momčad jako bezvoljna, što je stvarno iznenađujuće, trebali bi uživati u nogometu”.