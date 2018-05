PLETIKOSA ANALIZIRAO DOGAĐANJA U HNL-u: Bivši vratar uočio raritet kod Dinama, a ovako izgleda najboljih 11 ove sezone

Nekad golman, a danas nogometni analitičar Stipe Pletikosa komentirao je događanja u posljednjem kolu HNL-a

Bivši hrvatski vratar Stipe Pletikosa osvrnuo se na proteklu HNL sezonu u kojoj je do naslova stigao zagrebački Dinamo.

“Čim krene loše na meti je trener”

“Čestitam Dinamu na osvojenoj tituli, o tome je li zaslužena ili nezaslužena je u prethodne dvije emisije govorio moj kolega Joško. Četiri trenera promijeniti u sezoni u kojoj si prvak i u kojoj si pred osvajanjem Kupa je zbilja raritet. Zbog toga će najteže biti Bjelici, jer se igrači osjećaju snažno, čim krene loše na meti je trener”, rekao je Stipe Pletikosa u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Pletikosa smatra da u Zagrebu trebaju više povjerenja dati treneru.

“Ono što Kek ima u Rijeci, da uprava stoji iza svakog njegovog poteza, a Osijek je na dobrom putu u ovoj sezoni, podržao je Zekića i kad momčad nije izgledala najbolje, to je pravi potez Osijeka. Atmosfera oko Dinama nije prava, došlo je na stadion manje od osam tisuća ljudi i uz slobodan ulaz i prigodne nagrade. To nije atmosfera u kakvoj sam ja odrastao i koja je i meni pomogla za neke iskorake u igračkoj karijeri. Zbilja bih volio da se ta atmosfera vrati u Maksimir”, objašnjava Pletikosa koji se dotaknuo i finala Kupa koje se igra u Vinkovcima u srijedu. Hajduk će pokušati doći do trofeja protiv Dinama.

Dinamo je favorit u Kupu…

“Dinamo je u prednosti. Kopiću nije ostalo puno izbora s obzirom na brojne izostanke. Dinamo ima problem povratne trke i mislim da je tu šansa Hajduka da osvoji taj Kup”, smatra Pletikosa koji je analizirao i Hajduk.

“Hajduk igra loše, narušena je atmosfera odlaskom Kosa i Branca, ali po meni se to ne može opravdati. Pa i da se radi o onom prvom stanju šoka, oni su profesionalci koji su dobro plaćeni i za hrvatske i za europske prilike i to je moralo proći. Igrači moraju pokazati barem mrvicu osjećaja za sve ljude one koji čekaju cijelu noć za kartu u Vinkovcima i hrabro odigrati u finalu”, govorio je Pletikosa za HRT.

Najboljih 11 ove sezone

“Kopić ih mora motivirati. On je dobio jednogodišnji ugovor, a to je jako kratko, u tom periodu je teško napraviti nešto u svlačionici koja je podijeljena upravo zbog ugovora. Dečki poput Letice igraju za nekoliko tisuća eura, a imamo pojedince koji imaju ugovore po nekoliko desetaka tisuća mjesečno”, smatra nogometni analitičar koji je odabrao i najboljih 11 ove sezone.

Livaković – Barišić, Nižić, Benković, Juranović – Heber, Bradarić, Olmo, Majer, Soudani – Budimir.