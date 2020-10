PLAVI NIKAD NISU IGRALI PROTIV SUPARNIKA IZ GRUPE: Težak izazov za Dinamo u Europskoj ligi

Nogometaši zagrebačkog Dinama borit će se u grupnoj fazi Europske lige u skupini K protiv moskovskog CSKA, nizozemskog Feyenoorda i austrijskog Wolfsbergera.

ŽDRIJEB EUROPSKE LIGE: Ciro Ferrara odlučio sudbinu Rijeke i Dinama, Modri će kod Vlašića, a Rijeka u ‘skupinu smrti’

Zanimljivo, Dinamo niti protiv jednog od ova tri kluba nikada nije igrao u Europi.

“Modri” su kroz svoju povijest igrali protiv pet austrijskih klubova (Austrija Beč, Rapid, RB Salzburg, Sturm, Linzer ASK), pet nizozemskih (Ajax, Twente, PSV, Heerenveen, NEC), te jednog ruskog (Spartak Moskva) odigravši ukupno 32 utakmice ostvarivši pritom samo osam pobjeda uz devet remija i 15 poraza.

