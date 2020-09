Rijetki su igrači na svijetu koji vam mogu iz prve ruke prepričati kako je to igrati u istoj momčadi s Cristianom Ronaldom i Lionelom Messijem, a jedan od njih postao je Bih reprezentativac Miralem Pjanić.

Pjanke je uživao u svom ligaškom debiju s Barcelonom. Slavili su s 4:0 protiv Villarreala, no zanimljiv je bio jedan detalj s te utakmice.

Messi already allowing Pjanic take free kicks on his debut… I stan a leader

— Odiko Victor (@SireJooz) September 27, 2020