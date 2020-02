PITATE LI SE JE LI MODRIĆ I DALJE MEĐU NAJBOLJIMA? Stigao je vrlo precizan, ali neočekivan odgovor, koji ćete teško osporiti

Odgovor su ponudili španjolski novinari koji su pomoću algoritma pokušali izdvojiti desetoricu najboljih

Kada se danas ozbiljno govori o Luki Modriću, uglavnom se negdje u kontekst ubaci i činjenica da je donedavno bio najbolji igrač svijeta, ali da je danas on daleko od forme koja ga je tamo i dovela. No, je li to baš sasvim istina? Je li Luka Modrić i dalje dio elitnih nogometaša, je li i dalje među najboljima na svijetu? Odgovor su ponudili novinari španjolskog El Magacina koji su pomoću algoritma pokušali izdvojiti desetoricu najboljih nogometaša današnjice.

Autori su prilikom tog izračuna u obzir uzeli parametare poput broja nastupa, pobjeda i zabijenih pogodaka, u ukupan zbroj bodova su dodali ostvarenja zabilježena u posljednjih pet sezona, uz naglasak da su nastupe, pobjede ili pogotke u svim eliminacijskim utakmicama vrednovali dvostruko. Na koncu im je ispao poprilično zanimljiv popis, na kojem se našao i Luka Modrić. Novinari su ga pritom nahvalili kao igrača izuzetne nogometne inteligencije i dakako istaknuli da je zbog svojeg zalaganja i doprinosa nagrađen Zlatnom loptom.

Na popisu su se još našli: Neymar (Paris Saint Germain) Karim Benzema (Real Madrid) Lionel Messi (Barcelona) Marcelo (Real Madrid) Sergio Ramos (Real Madrid) Casemiro (Real Madrid) Robert Lewandowski (Bayern) Toni Kroos (Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Juventus).