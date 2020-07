PITANJE SLAŽU LI SE REBIĆ I DEČKI S OVIM KOMENTIRAMA: Zlatanove izjave mogle bi glasno odjeknuti – ‘Ja sam predsjednik, igrač i trener’

Nakon utakmice dao je nekoliko izjava i to potpuno u svom stilu

Čudesnim preokretom nogometaši Milana pobijedili su Juventus sa 4-2 u susretu 31. kola talijanskog prvenstva uz novi pogodak hrvatskog reprezentativca Ante Rebića.

“Rossoneri” su u svega pet minuta zabili tri gola okrenuvši rezultat 0-2 u vodstvo 3-2, a do kraja susreta preko Rebića zabili i četvrti pogodak za drugu uzastopnu pobjedu, te šesti susret bez poraza u nizu. Među strijelce se ponovo upisao i Zlatan Ibrahimović, zabio je iz penala i onda nešto kasnije asistirao Kessieu za novi gol.

Nakon utakmice dao je nekoliko izjava i to potpuno u svom stilu. “Star sam i to nije tajna. Godine su samo broj. Dobro radim, postižem dobar balans u svemu i danas sam igrao više nego u zadnjoj utakmici. Osjećam se dobro i da budem iskren, pokušavam pomoći momčadi na sve načine”, rekao je Zlatan za DAZN.

Predsjednik, igrač i trener

Igrao je do 67. minute, a onda je s klupe davao savjete igračima. Kaže kako je zbog toga on i igrač i trener i predsjednik…

“Ja sam predsjednik, igrač i trener! Jedino negativno u tome je da imam plaću kao igrač. Da sam ovdje od prvoga dana sezone, osvojili bismo Scudetto”, veli, baš onako u svom stilu, Zlatan.

Hoće li otići na kraju sezone?

“Vidjet ćemo hoću li ostati. Imam još mjesec dana za uživanje u sebi, ali događa se čudna situacija i mi to ne kontroliramo. Ne znam jesu li me navijači posljednji puta gledali uživo. Moglo bi i to biti, da… Čitajte između redova. Čudno je igrati bez publike, da je San Siro bio pun, bilo bi sjajno večeras. Zaista uživam u Milanu, htio sam se osjećati živim. Imam 38 godina i nemam fizičku moć kakvu sam imao, ali sam pametan u vezi toga. Ne pokušavam raditi iste stvari kao kad sam imao 20 godina. Ako ne činim razliku, to mi se ne sviđa. Nisam ovdje da bih bio maskota, tu sam da pomognem suigračima, klubu i navijačima”, završio je Zlatan.