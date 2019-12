PITANJE JE JESU LI I U DINAMU SVJESNI ŠTO ZNAČI OSTANAK OLMA: Znate li zašto bi Dani uskoro mogao vrijediti 60-70 milijuna eura?

Da Olmo ode ove zime, Dinamo bi zaradio onih 40 milijuna eura koje navodno potražuje, ali…

Prije nekoliko mjeseci tamo potkraj ljetnog prijelaznog roka Dinamov najskuplji i najbolji igrač, Dani Olmo, dao je jednu poprilično zanimljivu izjavu. Olmo je ovoga ljeta bio prisiljen ili je odlučio sam ostati u Dinamu. Obje su se priče spominjale pa je tako teško razlučiti koja je prava, no sam igrač veli da je ipak odlučio ostati pa ćemo onda ipak vjerovati njemu. No, činjenica je da je ostao i da je nakon što su mu se svi mogući transferi izjalovili, izjavio sljedeće…

“Smatram da je ta cifra previsoka. Ne zbog toga što mislim da vrijedim manje, nego zbog činjenice da ipak igram u hrvatskoj ligi, a strani klubovi na to obraćaju pozornost. Realno, teško je da neki igrač u HNL-u dostigne takvu cijenu. Ne mogu tvrditi što će biti u budućnosti, ali mislim da je to malo previše”, rekao je to Dani Olmo kada je upitan o svom transferu.

I kada to kaže, Olmo je apsolutno u pravu. Dinamo je do sada bio jedini klub koji je prodavao igrače po cijenama većim od 20 milijuna eura, dok u se ostali klubovi, konkretno Hajduk i Rijeka, mučili da navuku desetak milijuna eura za svoje najdragocjenije izdanke. Priča o transfer-cifri od 40 milijuna eura u HNL-u kod mnogih će izazvati podsmjeh, premda kada gledamo na ovaj slučaj s blagim odmakom, ne bi trebala.

Cijena samo raste

Olmo je ovoga ljeta trebao ostvariti rekordni transfer odštetom od 30 milijuna eura, ali to se, srećom, nije dogodilo i na koncu se ta, ha nazovimo to, investicija itekako isplatila. Olmo je eksplodirao i cijena mu je drastično narasla, te sada vrijedi 15 milijuna eura više. Dečko je koncem prijelaznog roka bio procijenjen na 15 milijuna eura, ali je plasmanom u Ligu prvaka i izvanserijskim nastupima u mladoj španjolskoj reprezentaciji, pa kasnije i seniorskoj kao i Dinamu u Ligi prvaka, te, jasno, sve većim interesom bogatih europskih velikana, njegova cijena udvostručena i danas vrijedi, 30 milijuna eura.

Ali, tu nije kraj… U svijetu nogometnog biznisa, odnosno transferiranja igrača, inicijalna cijena je upravo to – inicijalna cijena, ali ona je sklona drastičnom porastu jednom kada se krene u pregovore, odnosno licitaciju ako su u igri dva ili više kluba. To što je Olmu inicijalna cijena 30 milijuna eura ne znači da će ga potencijalni kupci dobiti baš za tu cijenu, štoviše, što je igrač bolji, što ima jači ugovor podebljan kojekakvim klauzulama koje garantiraju bonuse, što ga više klubova potražuje to je on više u trendu i cijena mu dodatno povećava.

Kada treba otići?

Zašto ovo sada pišemo, pa prvenstveno zato što je Dani Olmo, navodno, odlučio ostati u Dinamu i ove zime. Dakako, ostanak bi lako mogao biti uvjetovan plasmanom u nokaut-fazu Europa lige ili još bolje u Lige prvaka, ali u slučaju da se Dinamo oprosti od proljeća u Europi, možda čak i ne bi bila tolika katastrofa da Olmo ostane. Dakle, ostaje nam pitanje treba li Olmo već ove zime napustiti Zagreb. Pa usudili bi se reći da ne, ne treba. OK, u tom najgorem scenariju za Dinamo, da ispadnu iz Europe, do kraja sezone igrao bi samo HNL, u nešto boljem scenariju igrao bi Europa ligu, međutim, ako ovdje odigra dobro, u bilo kojoj varijanti na ljeto mu garantirano raste cijena ili bi barem ostala ista. Ali to nije najbolja stvar.

Iako je rizik malo veći, prodaju Olma trebalo bi tempirati svakako za period nakon završetka Eura 2020. Podcjenjuje se možda Olmov poziv u seniorsku reprezentaciju Španjolske, ali činjenica je da je on ipak tamo i da će vjerojatno, ako nastavi dobro igrati, tamo i ostati na Euru. Olmo, možemo to sa sigurnošću reći, može biti hit-igrač na Euru. Pokazao je već da je izvrstan “fit” za Španjolsku, a Luis Enrique ga je nedavno pohvalio i kazao kako ga nema namjeru odstraniti iz momčadi. Realno je kazati kako bi Olmo mogao eksplodirati i u Španjolskoj na Euru, a onda se pripremite za tektonske poremećaje pod Maksimirom.

Presedan

Ako nastavi u Dinamu ovako kako je krenuo i u španjolskoj reprezentaciji, za koju je jednom nastupio i odmah zabio, Olmo bi na ljeto mogao vrijediti 60, 70 milijuna eura. Pretjerujemo? Pa možda i ne baš. Dečko je to koji s 21 godinom na leđima, dakle, tek je na početku karijere i još ima dosta godina pred sobom da se u potpunosti profilira, ima ulogu nositelja i čovjeka koji radi prevagu u jednoj maloj momčadi i to goropadnoj Ligi prvaka. Nesebičan, mentalno izrazito jak, lider, vrstan tehničar, dodavač i prema potrebi egzekutor. Polivalentan, okretan, brz i agilan, inteligentan i snalažljiv, pronicljiv i požrtvovan, odlučan i predan… Možemo do sutra opisivati Olma, a teško ćete se složiti da ne govorimo istinu.

Da Olmo ode ove zime, Dinamo bi zaradio onih 40 milijuna eura koje navodno potražuje, ali ta bi cifra na ljeto mogla biti gotovo udvostručena. Dinamu bi se, najozbiljnije, mogao dogoditi presedan i na stranu sada Olmova skromnost, on doista vrijedi više od 30 milijuna eura, ako ne i 60 milijuna eura i “modri” se ne bi trebali previše ustručavati oko cjenkanja. Dinamo u svojim redovima ima doista posebnog igrača, posebnijeg od, usuđujemo se reći, Luke Modrića, a to bi svakako trebao dobro naplatiti. No, sve će na koncu ovisiti o ispravnim odlukama kluba, igrača, agenata i dakako, Olmovoj formi, ali imamo razloga biti optimistični.