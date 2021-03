Pirlo se jučer obratio novinarima nakon svog prvog ispadanja u karijeri na klupi Juvea

Trener Juventusa, legendarni bivši nogometaš Andrea Pirlo, ne bi učinio ništa drugačije nakon što je Juventus sinoć ispao iz Lige prvaka od Porta koji je sat vremena (od 54.) u uzvratu igrao s igračem manje u Torinu, na svom terenu. Pirlo je rekao kako njegovi nogometaši nisu samo dovoljno jako osjetili opasnost kod slobodnog udarca Olivieire u 115. s više od 25 metara…

CAPELLO SASUO PALJBU PO RONALDU: ‘Neoprostivo je to što je napravio. U moje vrijeme to je bilo nezamislivo’

‘Kad napravite četiri velike pogreške u dvije utakmice, najčešće ispadate iz natjecanja’

Ovo ispadanje, piše Football Italia, još je bolniji od onog od Ajaxa ili prošle sezone od Lyona, pogotovo zato jer su ga očito zaslužili.

“Kad napravite četiri velike pogreške u dvije utakmice, najčešće ispadate iz natjecanja”, rekao je Pirlo za Sky Sport Italia i dodao:

“Sigurno će nam trebati nekoliko dana da dođemo sebi nakon ovog. Moramo što prije shvatiti da je tek ožujak i da još stignemo spasiti sezonu u talijanskom prvenstvu. Dobro smo otvorili utakmicu, imali Moratinu priliku, a onda napravili pogrešku i primili pogodak iz jedanaesterca. Taj gol je promijenio utakmicu.”

Ronaldo i Rabiot kod drugog gola Porta okrenuli leđa živom zidu

Mnogi su kritizirali Cristiana Ronalda i strijelca trećeg gola Juvea, samo 104 sekunde nakon te situacije Adriena Rabiota, jer su kod drugog gola Porta okrenuli leđa u živom zidu. Također, od 54. Juve nije uspio Portu zabiti barem još jednog, Pepe s 38 godina briljirao je u obrani i zatvorio prilaze vratima Porta…

“Nismo pogriješili kad je Porto pao na desetoricu u igri u 54., jer sve što smo mogli je pokušati ih raširiti premještanjem lopte u stranu i napadanjem brojčanim snagama u kazneni prostor. Trebat će nekoliko dana da dođemo sebi, ali moramo se fokusirati na Serie A gdje lovimo vrh, tek je ožujak i imamo šansu”, govori Pirlo.

Nakon toliko povrataka zbog primanja ranih golova, postoji li problem s početnim pristupom Juventusa? Pitaju se Talijani…

‘Da je Morata zabio…’

“Dobro smo započeli susret i postojala je šansa da Alvaro Morata odmah zabija za rano vodstvo. Nije ušlo, došlo je do pogreške za jedanaesterac, ali onda smo odigrali utakmicu koju smo trebali odraditi u drugom poluvremenu, u čemu je pomogao i višak na terenu. Mislim da naši potezi nisu problem. Znali smo da će Porto igrati ovako, utakmica se mogla promijeniti da smo zabili u tim uvodnim minutama. Kad priznate to samima sebi, onda to postaje potpuno drugačija utakmica, onda ju drugačije shvaćate. ”

Fabio Capello rekao je da je pogreška u slobodnom udarcu iz Porta ‘neoprostiva’, jer su se i Ronaldo i Rabiot okrenuli u zidu i činilo se da se “boje lopte”.

“Ne znam stvarno što se dogodilo. Zna se tko kod nas ide u živi zid, mi ih sami naposljetku i biramo i nikad ranije se ovakva situacija nije dogodila, nikad nisu okrenuli leđa. Ne mislim da su se možda preplašili lopte, više mi se čini da su mislili kako je predaleko da bi se ugrozio gol. Nisu dovoljno osjetili opasnost kod tog slobodnog udarca”, odgovorio je Pirlo i zaključio tu temu:

‘Igrači nisu osjetili opasnost slobodnog udarca’

“Bila je to obična pogreška, obično se takvo što ne dogodi inače, igrači nisu osjećali da je to opasna situacija i primili su gol. I to je to”

Ovo je prvi pravi neuspjeh u Pirlovoj trenerskoj karijeri, jer je s talijanskim Superkupom osvojio svoj prvi trofej i stigao do finala Coppa Italije.

“Postoje različite utakmice, te se stvari događaju u životu trenera. Meni je to prvo da sam sad ispao, poražen, loše je, ali moramo zasukati rukave, znajući da je tek ožujak i imamo mlade igrače koji sa svakom utakmicom rastu i ulažu svoj trud u momčad i svoju igru. Mislim da se ne možemo žaliti igračima ili tražiti više od njih, jer su danas dali sve od sebe i može se dogoditi da neki igrači imaju lošiju noć”, objasnio je Pirlo.

‘Ja sam trener Juventusa, doveden sam zbog opsežnijeg pristupa’

S obzirom da je Maurizio Sarri bio otpušten jer nije prošao osminu finala Lige prvaka, je li Pirlo zabrinut za posao?

“Ne znam zašto je Sarri tada dobio otkaz. Ja sam trener Juventusa, doveden sam zbog opsežnijeg pristupa, projekta koji je uvijek trebao biti, kojem treba duži razvoj tijekom nekoliko godina, tako da nisam zabrinut”.