Izbornik Srbije Dragan Stojković Piksi i stoper Strahinja Pavlović obratili su se medijima posljednji put prije sutrašnje utakmice trećeg kola skupine C Europskog prvenstva protiv Danske. Susret je na rasporedu u 21 sat na Allianz Areni u Münchenu.

Trebaju li se Danci bojati vaše fizičke snage?

PIKSI: Danska je povijesno jaka zemlja s jakim momcima u svim sportovima, posebno u nogometu. Uvijek ste sjajni u nogometu, iako smo se iz Katara vratili zajedno nakon tri utakmice. Ali imam puno poštovanja prema danskom nogometu, trener je sjajan momak, a igrači također. Fizički će biti težak izazov biti na istoj razini, posebno kada igrate protiv tima koji je fizički vrlo dobar. Ali nije samo fizička snaga bitna, vi imate i tehnički sjajne igrače na terenu. Nakon Slovenije smo imali slobodan dan, igrači su proveli dan s obiteljima, zatim smo imali dobar raspored i vjerujem da će moji igrači biti spremni za sutra i da će imati sjajnu utakmicu i da će svi uživati.

Pavlović otkriva kako se osjeća nakon kolabiranja protiv Slovenije?

Sada je sve u redu. Bilo je teško vrijeme i osjećao sam se loše nakon utakmice, ali sada je sve u redu i bit će super za sutra.

Je li Danska opasnija kada Eriksen počinje ili kada netko mlađi krene?

PIKSI: Eriksen je igrač koji je obilježio nogometnu eru, njegova karijera je fenomenalna, posebno mi je drago što je nakon zdravstvenih problema opet među nama, što je živ i što može igrati. On je inteligentan igrač, zna sve s loptom, ima točnost i preciznost u pasu, a šut mu je izuzetno opasan za golmane. Naši igrači imaju sve informacije o Danskoj, ali njega treba držati dalje od opasne zone i šuta, to će biti zadatak za naš vezni red. Inače je igrač svjetske klase.

Foto: profimedia

Mnogi tvrde da nakon ove utakmice neće ništa biti isto i koja je vaša poruka naciji?

PIKSI: Analizirat ćemo kada se završi, bit će polemika ovakvih i onakvih, ali ne volim kada netko gleda samo negativno. Nitko ne može osporiti da igrači trče i da se bore i daju maksimalan napor, to nitko ne može osporiti. EURO je skup najkvalitetnijih ekipa, sutra je jedna utakmica od velike važnosti, najvažnija u grupi jer ona određuje našu sudbinu i plasman. Mi kao Jugoslavija, a sada prvi put kao Srbija, imamo samo jednu pobjedu protiv Norveške. Nemamo 50 pobjeda, nekada treba biti realan i ne pretjerivati u nekim stvarima. Dat ćemo sve od sebe, Danska je fenomenalna ekipa, Eriksen, Højlund, Wind, Mæhle... to ne smije se podcijeniti, ali mi vjerujemo da se može igrati s njima.

Što se nalazi u crvenom fasciklu?

PIKSI: Nalazi se tim koji će igrati. Ne nalazi se ništa posebno. Mogu vam reći, bit će jedna, dvije, tri promjene, što vam to znači. Ne znači vam ništa. Utakmica se igra 90 minuta, treba voditi računa i o tome tko će ući s klupe. Treba biti pametan pa povući neka pitanja oko početne postave, ali i oko klupe! Klupa je u današnjem nogometu mnogo bitnija od igrača koji istrče na teren. Plan igre Srbije postoji u odnosu na situaciju A i na situaciju B, kako ćemo reagirati!

Što treba napraviti da igramo od početka kao od 46. minute?

PIKSI: Dobra konstatacija, to je problem koji želimo popraviti, puno razgovaramo o tome i za vrijeme sastanaka, ne smijemo protivniku dopustiti dominaciju u prvih 15 minuta, to se dogodilo i protiv Austrije i Švedske, trudit ćemo se to maksimalno popraviti. Moguće je da taj strašan pritisak protivnika i psihološka priprema budu bolji, ali stalno inzistiramo na tome, radimo analize. Ove dvije utakmice odigrali smo dosta dobro i protiv Engleza i protiv Slovenaca, nadam se da će i ova biti u istom ritmu i da ćemo se radovati.

Koga biste voljeli vidjeti kao heroja Srbije na ovom meču?

PIKSI: Od prvog dana ih gledam kao tim i kada pobjeđujemo i kada gubimo. Suzdržat ću se od odgovora. Mislim da djelujemo organizirano i timski i svi daju doprinos timu. Nema isticanja, fokusirani smo na to da je tim najvažniji. A zadovoljan sam njihovim ponašanjem, mi smo od 28. svibnja zajedno, to je 25 dana, besprijekorno ponašanje i čudi me da se ponekad ne potuku, jer su toliko zajedno, to se dešava, ali oni su fini i nemam ni najmanju primjedbu. Kako u hotelu, tako i van hotela. To je ono što nas krasi, možda bi netko htio pokvariti tu harmoniju, ali ne damo se.

Foto: Profimedia

Znamo da je Engleska važna, ali Danska je ipak najvažnija!

PIKSI: Znali smo da je Engleska važna utakmica, ali sada je Danska najvažnija. I dobro je što igramo u 21.00. Oni igraju čvrsto, organizirano, puno se žrtvuju na terenu, bit će teško igrati, ali vjerujemo da možemo promijeniti povijest. Tri puta smo izgubili i sada je vrijeme da promijenimo povijest. Pokušat ćemo sve što možemo da dođemo do pobjede.

Razgovarali ste s Lazarom Samardžićem na treningu, što ste mu rekli?

PIKSI: Pitao sam ga je li spreman igrati sutra, on mi je odgovorio da nije! Šalim se naravno, kako ne bi bio spreman, jedva čeka!

Jeste li razgovarali s Novakom Đokovićem koji vam je slao podršku?

PAVLOVIĆ: Nisam imao priliku pričati s njim, ako je poslao podršku, to nam puno znači, on je najbolji tenisač svih vremena!

O formaciji protiv Danske!

PIKSI: Općenito gledano, razmišljamo o svim segmentima kada je naša formacija u pitanju. Postoje opcija jedan i opcija dva. To je svakako tako.