PETKOVIĆ HIT U CIJELOJ EUROPI! O njemu već piše francuski L’Equipe – ‘gleda li Manchester United ovog igrača’?

Petković je zabio u 24. i 42. minuti utakmice

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije, Bruno Petković, postao je hit na društvenim mrežama nakon što je zabio dva gola Mađarima u utakmici sedmog kola kvalifikacija za Euro. Petković je zabio u 24. i 42. minuti utakmice, a oba gola bila su zaista prekrasna, no onaj prvi bio je poseban jer dao ga je petom.

Nakon što je napadač Dinama i nova udarna igla Vatrenih zabila golove Mađarima, na Twitteru su počele sijevati pohvale. “Solskjaer bi trebao gledati Brunu Petkovića. Pogledajte tog tipa i kako se kreće terenom. Klasa”, “Gospodin Bruno Petković, naš Bruno”, “Totalna destrukcija na Poljudu, Petković opet zabija”…

Spomenimo i kako je ugledni francuski L’Equipe izvjestio o Petkovićevu golu, čak su i video objavili.

Ole should look at Bruno Petkovic from Dinamo Zagreb. Look at that guy’s goals, Croatia vs Hungary. And the movement on the pitch… Class — ValAnasazi (@VAnasazi) October 10, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Mr. Bruno Petković, dame i gospodo! Gospodin Petković! Naš Bruno! 💙 pic.twitter.com/esREKatr7Z — Tomislav Stojak (@tomislav_stojak) October 10, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Total destruction at Poljud, Split. 3:0 and still attacking till the end of first half. #crohun 3:0 Petković again! #Croatia #Hungary — #34 (@katuresg) October 10, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Petkovic double la mise pour la Croatie ! Le match en direct vidéo : https://t.co/D4GZw0TeIa#lequipeFOOT pic.twitter.com/wjVxiLnYth — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 10, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Fun fact. Bruno Petković je u prvom poluvremenu imao jednako udaraca prema protivničkom golu i točnih dodavanja (5). #CROHUN pic.twitter.com/6ibiQBmbut — Dino Grgić (@Dino_Grgic) October 10, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js

Dream half for Croatia 💪💪 Petkovic with an incredible heel finish for the 2nd goal..Rebic with an assist and a great run that led to 3rd goal..Cruising in Split — Ante🥈 (@AnthonyZoric) October 10, 2019

https://platform.twitter.com/widgets.js