Petar Sučić s klupe gledao bitnu pobjedu Intera

Petar Sučić s klupe gledao bitnu pobjedu Intera
Foto: Profimedia

Sučićev Inter se ovom pobjedom uspeo na treće mjesto ljestvice s devet bodova

27.9.2025.
23:09
HINA
U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je kao gost svladao Cagliari sa 2-0.

Lautaro (9) je u ranoj fazi utakmice doveo Inter u vodstvo da bi pobjedu potvrdio Esposito (82) pred kraj dvoboja.

Petar Sučić ostao je na klupi Intera koji se ovom pobjedom uspeo na treće mjesto ljestvice s devet bodova, dok je Marko Rog ostao na klupi Cagliarija koji je deveti sa sedam bodova.

Vodi Napoli sa 12 bodova, jedan manje ima drugi Juventus.

