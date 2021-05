Cijena mu je po Transfermarktu 12 milijuna eura, no za mlade igrače je to, u pravilu, samo minimum koji će netko morati platiti za njih

Iako su mu tek 22 godine, hrvatski reprezentativac Josip Brekalo polako postaje zvijezda Wolfsburga. Prije samo deset dana Brekalo je sjajnim asistencijama riješio utakmicu u korist svoje momčadi, a uvršten je i u momčad kola po izboru uglednog Kickera.

Primijetili su to i mnogi jaki europski klubovi koji su se, kako izvještava Calciomercato, počeli interesirati za Brekalove usluge. Čak pet klubova je u kombinacijama za dovođenje Brekala – Milan, Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid i Roma.

Trebat će više od 12 milijuna eura

Iako Brekalo nije imao fantastičan start sezone, nema sumnje da se radi o igraču koji ima klasu, podjednako je opasan kao kreator i kao egzekutor. Njegov potencijal je još uvijek ogroman i upravo zbog toga ovi klubovi kucaju na vrata Wolfsburga.

Cijena mu je po Transfermarktu 12 milijuna eura, no za mlade igrače je to, u pravilu, samo minimum koji će netko morati platiti za njih. Očekivano je da će Wolfsburg tražiti više, no sve ovisi o njegovim nastupima na kraju sezone u Njemačkoj te kako će se prezentirati na predstojećem Europskom prvenstvu.