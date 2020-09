Predsjednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge nakon osvajanja Lige prvaka upitan je hoće li vratiti sve igrače koji su na posudbi u Bayernu u njihove matične klubove. “Coutinho i Odriozola će se vratiti, a za Perišića ne znamo”, rekao je predsjednik Bayerna i svoja dva obećanja ispunio.

Philippe Coutinho se vratio u Barcelonu, objavio je jučer bavarski klub, da bi danas novinar Bilda Christian Falk potvrdio da se u Real Madrid vraća i desni bek Alvaro Odriozola.

FC Bayern officially says goodbye to Álvaro Odriozola – but not to Ivan Perisic yet…

— Christian Falk (@cfbayern) September 3, 2020