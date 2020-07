Sudbina Ivana Perišića pod velikim je znakom upitnika ovih dana. Hrvatski reprezentativac još uvijek ne zna gdje će igrati sljedeće sezone, no jedno je sigurno – do 23. kolovoza ostat će u Bayernu.

Priopćio je to službeno sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić koji je tako produljio Perišićev staž u Bayernu. Trebat će im njihove usluge jer u subotu imaju na rasporedu finale njemačkog kupa protiv Bayer Leverkusena, a čeka ih i nastup u Ligi prvaka u osmom mjesecu.

Ta je informacija poznata od srijede, ali danas je otkrivena pozadina cijele priče. Naime, njemački Kicker objavio je da je Perišić s još dvojicom igrača, Odriozolom i Coutinhom sam zahtjevao da ostane u Bayernu do kraja sezone. Oduševilo je to trenera Hansija Flicka koji je izjavio:

“To me jako raduje i pokazuje mi koliko je ova momčad posebna.”

