NENAD BJELICA ANALIZIRA ZA NET.HR: ‘Perišić je atomski igrač, Bayern je zaslužio biti u finalu. No, imaju ozbiljan problem’

Nogometaši Bayerna sinoć su u Lisabonu pobijedili Lyon i plasirali se u finale Lige prvaka. Možda ovako za nekog tko nije gledao utakmicu na prvu se čini kako su Bavarci lako slavili, ali to nije bilo tako.

Lyon u prvih 16 minuta susreta zapucao dvije čiste prilike

Lyon je u prvih 16 minuta susreta zapucao dvije čiste prilike, a jednom je Bayern spasila vratnica. Nakon toga su Bavarci, od 18. do 33. minute, preko Gnabryja zabili dva gola, a onda je Lewandowski u 88. postavio konačnih 3:0.

Nazvali smo Nenada Bjelicu kako bi nam analizirao viđeno sinoć na Jose Alvalade stadionu. Bivši nogometaš, hrvatski reprezentativac, sad trener koji je u svojoj karijeri vodio Kärnten, Lustenau 07, WAC St. Andrä, Austriju Beč, Speziju, Lech Poznań i u posljednjem mandatu Dinamo, kreator maksimirske renesanse i čovjek koji je s Plavima nakon 49 godina posta izborio proljeće u Europi, te koji je jesenas u Ligi prvaka igrao ozbiljnu ulogu u skupini C, idealan je sugovornik za nogometnu tematiku, posebno za analizu. Zbog svoje stručnosti koju ima, kao i iskustva…

“Sigurno da ona pobjeda PSG-a protiv RB Leipziga bila uvjerljivija, iako su i ta i sinoćnja utakmica završile 3:0. PSG je bio puno bolji od Leipziga, nego što je to sinoć Bayern bio u srazu s Lyonom koji je imao dvije vrlo izgledne prilike kod 0:0, i pitanje da su zabili gol u prvih 20 minuta u kojem bi pravcu otišla utakmica. Na tom nivou jedan pogodak može totalno usmjeriti, preokrenuti tijek utakmice. To se i dogodilo. Praktički jedna individualna kvaliteta Gnabryja kumovala je kod tog prvog gola i onda je utakmica krenula u potpuno drugom pravcu. Možemo stoga kazati kako je to zaslužena pobjeda Bayerna, zasluženo finale, jer momčad koja pobjedi sve utakmice u Ligi prvaka jednostavno zaslužuje biti tu, bez obzira što, kažem, je jučer dvoboj bio takav da je Lyon bio ravnopravan suparnik. Jedino što je bilo različito je učinkovitost jednih i drugih napadača. Znači, Bayernova praktički stopostotna u početku, dok je Lyonova bila jako slaba. I to je napravilo razliku u ovom dvoboju”, počinje svoju analizu samo za Net.hr Nenad Bjelica.

Ono što se vidi u igri Bavaraca je to da je Bayernovo najjače oružje taj ofenzivni pritisak naprijed s puno trke, dok u obrani ima rupa. Lyon je brzom tranzicijom, jednostavnom, bez puno kompliciranja, izlazio na protivničku trećinu i dolazio u prilike. I sam je trener Bayerna Hansi Flick nakon utakmice pohvalio taktiku Lyona te naglasio da se njegova momčad morala bolje braniti…

“Da, i Barcelona je već u prvih 20-25 minuta, dok se utakmica lomila protiv Bayerna, imala puno tih kontra situacija u kojima da su bili učinkovitiji, možda bi i ta utakmica otišla u drugome pravcu. Međutim, što zbog Neuera, što zbog neefikasnosti Barcinih igrača, dvoboj je otišao u potpuno drugom smjeru. Te su slabosti koje Bayern pokazuje u obrani otišle u drugi plan. No, dobro je to zamijetio njihov trener u analizi poslije utakmice sinoć da to nije bilo tako perfektno i da ta pobjeda od 3:0 i nije baš tako uvjerljivo izgledala na terenu. Ostavlja Bayern dosta pukotina u obrani, daju suparnicima dosta prostora da budu opasni. Jedino što Barcelona i Lyon to nisu znali iskoristiti. No, određene slabosti u fazi obrane postoje. Vidjet ćemo kako će to izgledati protiv PSG-a”, kazao nam je Bjelica.

‘PSG mi djeluje nekako najsvježije od svih ekipa’

Na vašem tragu i vaše mišljenje dijeli i stručni sukomentator BT Sporta Rio Ferdinand, koji također smatra da bi PSG itekako mogao iskoristiti slabosti Bayernove obrane u velikom finalu koje je na rasporedu u nedjelju.

“Ovaj Bayern igra tako da visoko pritišće svojeg protivnika kako bi osvojila loptu i na taj način ostavlja puno prostora u obrani. Njihov trener Flick bi trebao promijeniti neke stvari, jer ako Neymar, Di Maria i Mbappe dobiju prilike kakve je imao Lyon, Bayern će gubiti 3:0 prije nego što kaže ‘bu”, rekao je Rio Ferdinand…

“Da, to je na tom nivou kao što sam i rekao. Onaj tko prvi zabije može stvarno skandalozno pobijediti drugu momčad. Vidjet ćemo, Bayern ima više iskustva u takvim utakmicama od PSG-a. S druge strane, PSG mi djeluje onako nekako najsvježije od svih ekipa, s obzirom da poslije korone nisu igrali nastavak prvenstva. Mogli su se isključivo pripremati za Ligu prvaka. Isto tako PSG, osim što ima kvalitetu u tom napadačkom trojcu, ima i kvalitetu na klupi. Znači, svatko može biti i zamijenjen i od 60, 70 minute mogu prebaciti u brzinu više. A osim toga, PSG je postao vrlo kvalitetna momčad. Igraju dobar momčadski nogomet. To je jedno dosta otvoreno finale. Vidjet ćemo tko će na kraju prvi otvoriti dvoboj, a onaj tko ga i otvori imat će velike šanse doći do pobjede”, govori nam Nenad Bjelica.

Ivan Perišić zaigrao je od prve minute na toj svojoj lijevoj strani kao krilni napadač u liniji s Thomasom Müllerom koji je bio njemu s desna u sredini, iza najisturenijeg Roberta Lewandowskog i uz Serge Gnabryja. Srebrni Vatreni odigrao je dobru utakmicu, puno je trčao, probijao po lijevoj strani i zabijao u kazneni prostor.

Upravo je on zakuhao kod Gnabryjevog gola za 2:0 ubacivši u peterac s lijeve strane. Lewandowski je, međutim, u prvom kontaktu loše zahvatio Perišićevu loptu, njegov drugi pokušaj iz ležećeg položaja Lopes je obranio, ali je kratko odbio loptu na koju je prvi natrčao Gnabry i lakoćom je poslao u nebranjenu mrežu. Mogao se Perija upisati u strijelce u 51. minuti, ali je njegov udarac je Lopes obranio. U 63. minuti zamijenio ga je Coman. Perišić se dosta dobro uklopio u Bayernov tzv. “totalni ili atomski nogomet”…

‘Perišić pokazuje da za njega ima mjesta u momčadi’

“Perišić je atomski igrač, on godinama igra na atomskom nivou. Ne čude me njegove dobre predstave u Bayernu. On apsolutno pokazuje da za njega ima mjesta u momčadi. Svaki put kad je dobio priliku da igra, on je opravdao povjerenje. Zbog njega želimo da Bayern osvoji Ligu prvaka, da bude europski prvak. Ivan sa svojim udjelom u igri daje veliki doprinos u rezultatima. Istina, mogao je zatvoriti utakmicu s tom prigodom koju je imao, sve je dobro napravio osim završnog udarca. No, djelovao je kod drugog gola. Bio je vrlo opasan čitavu utakmicu. On ima kvalitetu koja apsolutno pripada ovom nivou Bayernove igre. Totalni ili atomski nogomet je takav nogomet koji u sebi sadrži elemente visokog presinga koji igra Bayern ili koji zna igrati RB Leipzig u Bundesligi, ili u nekim utakmicama Lige prvaka. To je možda taj atomski nogomet, pritisak, pritisak i pritisak. Jer uglavnom, momčadi na tom nivou u četvrtfinalu, polufinalu ili finalu LP, sve momčadi pokušavaju od golmana izaći s loptom pod kontrolom i onda taj visoki presing koji igra Bayern ili druge ekipe, pa i PSG protiv Leipziga, može se nazvati totalnim nogometom. Znate, svatko to na svom nivou igra. Naravno da je to na neki način možda rizičnije, ali tko ne riskira, ne profitira. I PSG, ali i Bayern, u svojim utakmicama protiv Barcelone i Lyona je tim načinom igre profitirao. Ali kažem, moglo je otići i u drugom pravcu. Pogotovo kod Bayerna, da su suparnici iskoristili svoje šanse”.

Puno trke, dinamike u igri zahtjeva da momčad ima dobru fizičku pripremu. Sve se u konačnici svodi da Bayern nema straha igrače ostaviti jedan na jedan. Gdje se stoperi, za koje uvijek gledamo da pokrivaju jedan drugog ili svoje vezne suigrače, bilo kakve rupe u momčadi, doslovce ostavljaju jedan na jedan s napadačima i svi ostali igrači kad nemaju loptu pritišću, trče, oduzimaju je što prije, a onda i kad je oduzmu, vrlo brzo, u većini slučajeva dolaze odmah u protivnički šesnaesterac. Ukoliko nemaju rješenja, znaju odgoditi napad, usporiti, promjeniti stranu ili smjer kretanja, pa na druge načine tražiti svoju priliku, rupu između linija. Bayern to itekako zna igrati i ne boji se ostaviti svoje stopere jedan na jedan s napadačima suparničkih momčadi. Što bude – bude. No, možda tu dolazi i do rupa…

‘Neymar je dobro iskoristio pauzu i pripremio za ovaj finalni turnir Lige prvaka’

“Imaju kvalitetu da to mogu, povjerenje u svoje igrače, i onda se usude tako igrati na taj način. To je jedino što mogu reći na tu temu stopera i napadača jedan na jedan. Naravno da fizička priprema tu igra veliku ulogu. To je jako teško igrati, na taj način. Ali kažem, to mogu najspremniji”, ističe nam Nenad Bjelica.

Neymar na završnom turniru u Lisabonu igra fantastično i PSG s njim napokon dobiva ono što je platio, tih 222 milijuna eura. katarski fond koji ga je platio toliki novac doveo ga je isključivim ciljem da vodi momčad u osvajanje Lige prvaka jer to je jedino što vlasnike PSG-a zanima. On vuče svoju momčad na turniru i radi dar-mar na terenu.

“Naravno, Neymar igra dobro, ali dobro igra i Gnabry, dobro igra i Di Maria, dobro igra i Mbappe… To su igrači iz TOP svjetskog nogometa i od njih se očekuje da na ovom nivou prave razliku. Lewandowski isto tako, pa i naš Perišić… To su igrači koji mogu s jednom akcijom riješiti pitanje pobjednika. Neymar je dobro iskoristio pauzu, dobro se pripremio za ovaj finalni turnir Lige prvaka i pokazuje svoju kvalitetu. Da vam budem iskren, više mi je nekako zbog našeg Perišića da Bayern osvoji LP. Ali kažem, i PSG ako osvoji natjecanje neće biti nezasluženo. Igraju stvarno dobar nogomet”, zaključuje svoju analizu Nenad Bjelica, čovjek koji se nekako svojim trenerskim stilom, pomalo i germanskim štihom, a i zbog jezika, dobro uklapa u Bundesligu. To je liga za njega…

“A dobro, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti”.