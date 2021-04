Nogometaši Intera slavili su u 33. kolu Serie A protiv Verone i došli korak bliže prvom naslovu prvaka nakon 11 godina. Jedini pogodak na susretu bio je djelo Mattea Darmiana u 76. minuti nakon brzog protunapada i lucidnog proigravanja Eriksena.

Marcelo Brozović igrao je za Inter do 79., a Ivan Perišić do 65. minute, dok su Ivor Pandur i Nikola Kalinić ostali na klupi Verone koju vodi Ivan Jurić.

13 – Inter have won 13 consecutive home games in #SerieA for the second time in their history (previously in May 2011). Unstoppable.#InterVerona

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 25, 2021