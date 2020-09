Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić vratio se s posudbe u Bayernu, no čini se da je već na izlaznim vratima Intera. Krilni napadač vratio se u Inter nakon što se talijanski velikan nije uspio dogovoriti oko visine odštete s Bayernom, ali čini se da će ga se pokušati trajno riješiti.

Antonio Conte ponudio je čelnicima Chelsea Christiana Eriksena i Marcela Brozovića u zamjenu za N’Goloa Kantea, međutim “Bluesi” su odbili njegovu ponudu, objavio je u petak ”Telegraph”. Francuski veznjak je na vrhu Conteove liste želja, međutim Inter ne želi platiti 60 milijuna eura koliko traže sa Stamford Bridgea.

Talijani su u zamjenu za Kante ponudili Brozovića i Eriksena, no Chelsea je to odbio. Englezi pišu kako u londonskom klubu ne žele pregovarati s Nerazzurrima oko dogovora o razmjeni zbog načina na koji je Conte napustio Chelsea.

No priča se oko Perišića nastavila i sad je u igru upao i Manchester United. Nije tajna da Crveni vragovi žele dovesti Perišića u svoje redove već dugo, gotovo u svakom prijelaznom roku posljednjih godina povezuje se Ivan s Old Traffordom.

Kako piše britanski Telegraph, Perišić je na meti Manchester Uniteda jer su odustali od dovođenja Jadona Sancha iz Borussije Dortmund. No Hrvat nije jedini izbor za United. Na listi mogućih pojačanja su i Gareth Bale, koji bi iz Reala došao na posudbu, te Douglas Costa.

Manchester United are showing interest in Inter forward Ivan Perisic as they look to find Jadon Sancho alternatives, according to the Telegraph.

The Red Devils are losing hope they'll be able to strike a deal with Dortmund for Sancho and are now looking at other options. pic.twitter.com/WqHH9dMg08

