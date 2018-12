PEREZ UPISAO MODRIĆA U POVIJEST MADRIDA I ODAO MU OGROMNU POČAST: ‘Di Stefano, Kopa, pa Modrić…’

Predsjednik Real Madrida nije štedio riječi hvale za hrvatskog maestra

Predsjednik europskog prvaka madridskog Reala Florentino Pérez rekao je u ponedjeljak da je Luka Modrić dobio nagradu Zlatna lopta nakon fantastične sezone u kojoj je pokazao vrijednosti Reala na terenu i izvan njega, obilježivši jednu eru u 116 godina dugoj povijesti kluba.

“Jako sam zadovoljan jer je ovo bila spektakularna godina Luke Modrića. Dali su mu sve nagrade koje su mu mogli dati pa smo svi mi ‘madridisti’ jako sretni. Ne samo da je najbolji na terenu, nego je to također i izvan njega”, rekao 71-godišnji Pérez u obraćanju novinarima nakon što je Modrić dobio priznanje za najboljeg nogometaša svijeta u organizaciji tjednika France Football.

Modrić je nagradu za najboljeg u 2018. godini dobio ispred Juventusovog napadača Cristiana Ronalda i Atléticovog golgetera Antoinea Griezmanna.

‘Nije me iznenadilo što nagrada nije otišla Griezmannu’

“Mene nije iznenadilo što nagrada nije otišla Griezmannu. Presretan sam što je uručena Modriću jer je to priznanje čitavog svijeta nogometu. Osim toga on je sve osvojio. Ne vjerujem da postoji itko tko sumnja da je on najbolji”, istaknuo je Pérez.

Nakon deset godina nagrada Zlatna lopta nije otišla u ruke Lionelu Messiju ili Ronaldu. Portugalski napadač osvojio ju je prošle godine, a ljetos je iz Reala prešao u Juventus.

‘Zlatna lopta je u genima Real Madrida’

“Zlatna lopta je u genima Real Madrida. Tijekom povijesti ju je osvojilo deset igrača Reala, oni su klubu donijeli 17 Zlatnih lopti. Između Zlatne lopte i Real Madrida postoji ljubavna priča za koju se nadam da će potrajati još puno godina”, rekao je ponosno prvi čovjek kraljevskog kluba osnovanog 1902. godine.

Modrić je u Real došao 2012. godine te je u bijelom dresu osvojio četiri Lige prvaka u zadnjih pet godina.

‘Ove sezone je bio spektakularan’

“Nagradu su mu dali jer godinama već igra dobar nogomet, a ove sezone je bio spektakularan. U njemu su ujedinjene igračka i ljudska kvaliteta. Savršeno zna koje su vrijednosti Real Madrida, općenito sporta, a posebno nogometa. Takve bi osobe uvijek trebalo nagrađivati jer one pomažu da sport bude mjesto susreta, a ne sukoba”, rekao je Pérez.

Modrić je prethodno proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva na kojem je s Hrvatskom stigao do finala, a zatim su ga krovne nogometne organizacije UEFA i FIFA-a proglasile najboljim nogometašem Europe i svijeta prema glasovima igrača, trenera, novinara i navijača.

‘On obilježava jednu eru’

“S nama je sve osvojio. On obilježava jednu eru, te je velika čast što igra za nas. Gledati ga kako dodaje loptu, puca na gol je uživanje. Ima sposobnost da se svidi ljudima”, izjavio je predsjednik Reala koji je u Parizu nazočio ceremoniji i na pozornici čestitao 33-godišnjem kapetanu hrvatske reprezentacije, zagrlivši ga.

“Sve je počelo s Di Stéfanom, nastavilo se s Koppom, a sada je ovo priznanje osvojio Modrić. To je nešto što niti jedan klub nikada neće dostići”, zaključio je Pérez.