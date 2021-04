Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin još s jednom osvrnuo na klubove koji su prije tjedan dana osnovali Superligu da bi se dva dana kasnije većina njih povukla iz te priče.

“Svih 12 klubova pokretača Superlige bit će kažnjeni. Bez obzira na to što je ogromna većina njih priznala grešku, pokajala se zbog nje i napustila taj nakaradni projekt, ne možemo se praviti kao da se ništa nije dogodilo. Svi moramo snositi posljedice svojih nedjela, pa tako i oni. U idućih nekoliko dana vidjet ćemo kako”, rekao je Čeferin u intervjuu za Daily Mail.

Aleksander Ceferin is still FUMING over European Super League plot and insists that 'Dirty Dozen' WILL be punished | @draper_rob https://t.co/jngxMd6aKe

“Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool i Manchester United su se prvi povukli iz Superlige i priznali grešku. Oni su od tri grupe među 12 superligaša ona koja je najmanje zgriješila i tako ćemo tretirati englesku šestorku. Zatim dolazi trojka koja je izašla naknadno: Atletico, Milan i Inter. Konačno, zadnja i skupina čija krivnja je najveća, pa će takva biti i kazna, je ona u kojoj su Real, Juventus i Barcelona. Oni su kao ravnozemljaši. Uvjeravaju sve da Superliga i dalje postoji, iako je ekspresno propala. Sve te tri skupine će biti kažnjene, ali posljednja među njima najstrože”, poručio je.

Alexsander Ceferin: "All 12 clubs will receive a penalty for what they did. We cannot pretend that nothing happened. Those who believe the world is flat and the European Super League still exists will be held responsible." pic.twitter.com/vXZuRmrOcv

— The Football Info-Ball (@ESLeauge) April 25, 2021