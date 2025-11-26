Guardiola se posuo pepelom: 'Prvi put u životu da sam to učinio i bilo je previše'

Bayer Leverkusen je u utorak u petom kolu Lige prvaka na Etihadu "šokirao" Manchester City slavivši sa 2-0.

Gosti su poveli u 23. minuti golom Alexa Grimalda nakon ubačaja Michela Kofane. "Apotekari" su u 54. minuti potvrdili vodstvo, Ibrahim Maza je ubacio, a Patrik Schick glavom pogodio za 2-0. "Građani" su u zaršnici pritisnuli, Pep Guardiola je uveo u igru Haalanda i Cherkija, ali više nije bilo promjene rezultata.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nije nastupio, baš kao niti Mateo Kovačić koji je izvan stroja zbog ozljede.

Guardiola u toj je utakmici na teren izveo ispremiješanu momčad Cityja, a nakon utakmice je priznao da je pogriješio što je to učinio.

"Preuzimam potpunu odgovornost. Osjećao sam instinktivno da momčad dobro radi, da vlada dobra atmosfera, ali pogledajmo. Liga prvaka kod kuće i imamo dobru poziciju, a to je znak da možemo gledati i na budućnost", rekao je Guardiola pa pojasnio:

"Znate, imate Fulham, Sunderland, Real Madrid... Mnogo utakmica zajedno, ali ne mogu igrati sve vrijeme. Erling Haaland ne može svaki put igrati 95 minuta. On je zaista važan za nas, zbog svoje kretnje i golova, ali to je previše. Dakle, ovo je prvi put u mom životu da sam učinio ovako nešto i bilo je previše. Tako da sam shvatio".

