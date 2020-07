Atalanta je povela već u drugoj minuti utakmice, a pogodak je postigao Pašalić koji je nakon dodavanja Malinowskog neobranjivo pogodio udarcem s ruba kaznenog prostora.

Vatreni je u 55. minuti zabio za 5:1, a samo dvije minute kasnije dolazi do “hat-tricka” i ukupno devet golova za momčad iz Bergama ove sezone. Njegove golove možete pogledati OVDJE.

PAŠALIĆ ZABIO HAT-TRICK, A ON GOVORIO O JEDNOM DRUGOM HRVATU: ‘Nitko nije podcijenjen kao on, a ono što radi je zaista imrepsivno

Pašalićeva igra je, naravno, u talijanskim medijima ocijenjena pozitivno. Nekad je teško pronaći komplimente za tako sjajan nastup.

“Super Pašalić ušao je među najbolje Hrvate u povijesti Serie A, zabio je svoj prvi hat-trick”, navodi ugledni list La Gazzetta dello Sport te dodaje kako je Mario sjajno surađivao s Malinowskim koji mu je namjestio dva pogotka.

“Brescia je u drugom dijelu izgledala kao da bi se mogla vratiti, ali njihove je nade ugasio Mario Pašalić koji je zabio još dva pogotka prije nego je prošlo sat vremena igre”, navodi Football Italia.

Posebno je zanimljivo da se o Pašalićevim bravurama pisalo čak i u Indiji, Indoneziji i Nigeriji.

Mario Pasalic netted his first hat-trick as @Atalanta_BC delivered another attacking masterclass to beat Brescia 6-2 to move second in #SerieA after a derby with an unusually poignant atmosphere. pic.twitter.com/5lSIG24212

— All India Radio Sports (@akashvanisports) July 15, 2020