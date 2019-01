PANIKA NA BERNABEUU ZBOG – MODRIĆA: ‘Ukoliko se Luka ne sredi, mogao bi spakirati kofere i napustiti klub. Pogubljen je, nemotiviran…’

‘Stvarnost je da još nije dostigao svoj vrhunac ove sezone, pa njegov slučaj lošeg igranja počinje brinuti’

Španjolski Okdiario.com veliki je tekst posvetio najboljem nogometašu svijeta Luki Modriću. Razlog tomu su njegove slabije partije ove sezone u dresu Reala iz Madrida. Novinar Luis García piše kako u Realu smatraju da “Luka Modrić nije sto posto glavom unutra kad igra u dresu kraljevskog kluba”…

MARCA I DALJE BEZ MILOSTI PREMA MODRIĆU: Jednom rečenicom popljuvali Lukinu igru

“Prošlog ljeta je koketirao s Interom i daleko je od svojih najboljih partija, pa ako se ovako nastavi do ljeta, ukoliko se ne sredi, mogao bi biti jedan od onih koji bi mogli spakirati torbe i napustiti klub. Hrvat iz sebe ima senzacionalu godinu, osvojio je Zlatnu loptu, najbolju i najveću individualnu nagradu u nogometnom svijetu, otišao s Hrvatskom do finala SP-a, dobio je i nagradu Fife “The Best”, ponio je i nagradu za najboljeg europskog nogometaša od Uefe…

‘Ne vidi se onaj najbolji Modrići i Real Madrid pati’

Međutim, ove sezone ne vidi se onaj najbolji Modrići i Real Madrid pati. Počeo je sezonu u formi kao da je već na pola puta, kroz umor i konstantni umor koji su se mogli opravdati odmah nakon završetka SP-a, ali stvarnost je da još nije dostigao svoj vrhunac ove sezone, pa njegov slučaj lošeg igranja počinje brinuti”, ističe spomenuti novinar u tekstu i ističe:

REAL BEZ GARETHA BALEA DVA TJEDNA: Ozlijedio je mišić lijeve noge

“Na Santiago Bernabeuu su mišljenja da nema glavu u utakmici kad igra za Real još od SP-a. Nakon gotovo pola sezone, ‘balkanski Cruyff’ daje osjećaj nemotiviranosti na terenu, kao da nije niti došao na utakmicu. Nakon odlaska Cristiana Ronalda u Juventus prošlog ljeta, Luka je trebao biti jedan od onih koji trebaju povući Ronaldovim izostankom, ali to nije tako i u tvrđavi Real Madrida počinju se brinuti”.

‘Zaboravljaju njegovo koketiranje s Interom prošlog ljeta’

“U uredima na Santiago Bernabéuu također zaboravljaju njegovo koketiranje s Interom prošlog ljeta, nešto što on nikada nije negirao, prema talijanskom tisku. Uz sve to, u Real Madridu počinju biti jasni da ako Modrić ne obnovi ugovor s njima (ima ugovor do 2020.), prebacit će ga na transfer listu, u planu kojeg još nitko nije vidio u kraljevskom klubu”, tvrdi španjolski Okdiario i zaključuje:

“Neki su mišljenja da je Modrićeva predstava u Real Madridu možda i završila. Postoje očiti simptomi, a jedan od njih je njegov trenutni nogometni nivo. Njegovi nastupi nisu najbolji i ima problema s igranjem punih 90. minuta. Od 17 utakmica koje je odigrao u tekućoj sezoni, samo ih je sedam uspio završiti kao starter. Dakle, ovo može biti sezonski ‘danak’ Hrvatu, koji je puno toga donio i dao Realu od kada je došao iz Tottenhama u kolovozu 2012., ali nije u najboljem izdanju od posljednjeg SP-a u Rusiji, niti u fizički niti mentalno”.

Luka igrao s temperaturom 39,4

Vrijedi spomenuti kako je u četvrtak navečer, u zaostaloj utakmici 17. kola La Lige na El Madrigalu između Villareala i Real Madrida (2-2), Santiago Solari zamijenio Modrića u 64. minuti i mnogi su mu to zamjerili. Kraljevi nakon izlaska našeg kapetana nisu izgledali dobro, Solarija su navijači i struka zatrpali kritikama zbog toga poteza, a on je sada otkrio da je Modrić na terenu imao visoku temperaturu od 39,4…

REAL MADRID OPET BEZ POBJEDE: Kraljevi nisu slavili niti kod momčadi koja se bori za očuvanje prvoligaškog statusa

NIJE MOGAO VJEROVATI KAD JE VIDIO SOLARIJA DA TO RADI MODRIĆU: ‘To je bila pogreška, to se ne radi. Teško mi je gledati Real…’

Solari: ‘Igrači nisu strojevi’

“Luka Modrić je imao temperaturu 39,4°C prije utakmice s Villarrealom i ipak je izašao na travnjak odigrati dvoboj. Morate znati da igrači nisu strojevi, a nitko nije imao manje odmora od nas”, rekao je Solari na konferenciji za medije.

Inače, normalna tjelesna temperatura kod čovjeka je od 36 do 37 stupnjeva, a groznica kod odraslih osoba posebno je opasna i neugodna kada pređe granicu na kojoj je bio Luka, onu od 39,4°C. Iscrpljuje čovjeka, čini ga nemoćnim za bilo kakve aktivnosti.

No, kapetan Vatrenih stisnuo je zube i ponovno pokazao kako se nogometaš mora žrtvovati za klub, za boje koje brani na travnjaku. Navedena situacija tako se baš i ne slaže s tonom pisanja dotičnog novinara Okdiarija da Luka izgleda “nemotivirano, pogubljeno, kao da i nije došao na utakmicu”…

“Najvažnije za nas je da se svi oporave i da izbjegnemo ozljede. Nije jednostavno igrati u tri natjecanja, trošimo puno energije”, dodao je trener Reala.