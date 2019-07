PANIKA I NEMIRI U SVLAČIONICI BAYERNA: Sezona još nije ni počela, a Kovač i Rummenigge moraju smirivati situaciju

‘Čekamo ozbiljna pojačanja jer to je ono što Bayernu treba ako želi osvojiti Ligu prvaka, ako želimo biti još bolji i konkurentniji’

Nemiri u svlačionici bavarskog giganta Bayerna, a sezona još nije ni počela. Do ove situacije došlo je zbog nedostatka ulaznih transfera, prenose njemački mediji. Nakon što su odmah po završetku Svjetskog prvenstva dogovorili dolaske Lucasa Hernandeza i Benjamina Pavarda, Bavarci nisu doveli niti jedno zvučno pojačanje, a uprava kluba sprema klub da narednu sezonu bude uspješniji nego prošle, kad su se dobar dio sezone u Bundesligi mučili, a u Ligi prvaka prerano ispali…

Borussija se primakla i ozbiljno prijeti, a uprava kluba ne želi proživljavati traumu i dramu kao prošle sezone

Bavarci su prošle sezone osvojili sedmu uzastopnu titulu u Bundesligi, ali nije to bilo uvjerljivo kao ranijih sezona, Borussija se primakla i ozbiljno prijeti, a uprava kluba više ne želi proživljavati traumu i dramu kao prošle sezone. Žele da to izgleda bolje, moćnije, Bavarci bi htjeli biti u vrhu i europskog nogometa, rezultatski, ne samo po imenima i tradiciji…

Kako bi spriječili da se Borussija, najveći rival, dodatno primakne, ali i kako bi mogli konkurirati za titulu u Ligi prvaka, pojačanja su nužna, ali trenutno ih u klubu ima na kapaljku. Bayern u rosteru za sljedeću sezonu ima samo 17 nogometaša i ta činjenica stvara paniku među igračima Bayerna.

‘Nadamo se da će se nešto dogoditi u sljedećih nekoliko dana’

“Čekamo ozbiljna pojačanja jer to je ono što Bayernu treba ako želi osvojiti Ligu prvaka, ako želimo biti još bolji i konkurentniji nego što je to bio slučaj lani kad smo se malo mučili u pojedinim dijelovima sezone. Nadamo se da će se nešto dogoditi u sljedećih nekoliko dana jer je to nužno”, rekao je Robert Lewandowski, a slično razmišlja i Joshua Kimmich, prenosi madridska Marca.

“Ako želiš titulu u Europi, moraš dovoditi nogometaše. Sada je u ekipi 17 igrača i to nije dobro”.

‘Trebamo biti strpljivi’

Karl-Heinz Rummenigge istaknuo je kako bi igrači i svi oko kluba trebali biti strpljivi, uvjerava ih da prijelazni rok traje do 2. rujna te da Bayern ima dovoljno vremena za dovođenje pojačanja. Također, na presici u utorak navečer novinarima je govorio o interesu za zvijezdu Espanyola i U-21 reprezentacije Španjolske Marca Rocu. Njemački mediji navode kako je Karl-Heinz Rummenigge komentirao i kontradiktorne medijske mapise Španjolaca, prema kojima je spomenuti mladi nogometaš odbio ponudu Bavaraca…

‘Mislim da nismo dali nikakvu ponudu za njega, nije bilo kontakta s njim’

“Mislim da nismo dali nikakvu ponudu za njega, nije bilo kontakta s njim”, istaknuo je legendarni bivši njemački nogometaš. Rummenigge je znao za klauzulu o izlasku Španjolca iz kluba, tako da pregovori s Espanyolom nisu ni potrebni, spominju Nijemaci. “No, ni s klubom, niti sa samim Rocom, do sada nije bilo govora”, tvrdi…

Sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić boravi u Münchenu kako bi se bolje usredotočio na potencijalne nove sudionike, dok je prva momčad na pripremama u SAD-u i sudjeluje na jakom međunardonom turniru, već tradicionalnom uoči početka nove sezone…

Inače, kako je u svom programu “Club de la Mitjanit” izvijestila španjolska radio stanica Catalunya Radio, njemački rekordni prvak ponudio je 18 milijuna eura za Marca Rocu. Premalo!