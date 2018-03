PANAMA IMA NOVOG HEROJA: Sakupljač lopti nasamario suparničkog igrača i spriječio ponavljanje povijesti!

Panama je sinoć na svom terenu sa 2-1 svladala rasterećenu Kostariku, a pošto je SAD neočekivano izgubio u gostima kod Trinidada i Tobaga istim rezultatom, reprezentacija Paname izborila je direktan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Kostarika je vodila do 53. minute golom Venegasa kada je za izjednačenje zabio Gabriel Torres, a veliki preokret i slavlje domaćinima donio je u 88. minuti još jedan Torres, ovog puta Roman.

Na prethodnim je kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Panama bila u sličnoj situaciji. Vodila je 2-1 protiv SAD-a sve do 90. minute i tim rezultatom imala je sigurno mjesto koje ih je vodilo u dodatne kvalifikacije. No tada su se Amerikanci probudili i u sudačkoj nadoknadi zabili dva gola i preokrenuli rezultat te izbacili Panamu iz, činilo se sigurnog, playoffa.

Kako se nešto slično ne bi opet ponovilo, pobrinuo se – sakupljač lopti! On je u sudačkoj nadoknadi potrčao do lopte koja je izašla izvan granica igrališta i došao do nje prije igrača Kostarike i svom je snagom napucao na tribine.



Tim je činom uspio uštedjeti svega par sekundi vremena, ali nesumnjivo je postao heroj nacije.