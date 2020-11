PAMTIMO GA PO DIVLJAČKOM UDARANJU MANDŽUKIĆA: Bivša zvijezda Arsenala i Barcelone iznenadila izborom novog kluba

Hrvati ga vrlo dobro pamte po onom divljačkom udaranju laktom na SP-u 2014. godine u Brazilu, kada je iz čista mira Marija Mandžukića pogodio u leđa

Predviđali su mu veliku i blistavu karijeru još dok je kao mladić igrao u redovima velikog Arsenala, a kada je prešao u Barcelonu o njemu se redovito pisalo kao o velikoj zvijezdi i budućnosti tog kluba. Međutim, stvari nisu baš najbolje ispale za Kamerunca Alexa Songa, kojeg Hrvati vrlo dobro pamte po onom divljačkom udaranju laktom na SP-u 2014. godine u Brazilu, kada je iz čista mira Marija Mandžukića pogodio u leđa.

Song je kod nekadašnjeg menadžera Arsenala, Arsenea Wengera, doista igrao sjajno, ali je odlaskom u Barcelonu pristao biti tek pričuva, ali dobro plaćena pričuva i tu mu se karijera polako počela srozavati jer dvije godine gotovo da uopće nije igrao.

U Barceloni jednostavno za njega nije bilo mjesta pa je uslijedila serija posudbi u West Ham gdje je od 2014. do 2016. godine odigrao svega 48 utakmica. Nakon toga prodan je u Rubin i tada praktički pada u zaborav. U Kazanju se zadržao dvije godine i tada po isteku ugovora pola godine traži klub i u ljeto 2018. godine potpisuje za švicarski Sion.

Anonimni klub

U Sionu je bio sve do ožujka ove godine, kada je zajedno s još nekolicinom igrača odbio potpisati smanjenje ugovora uslijed pandemije koronavirusa i od onda pa sve do sada nije pronašao angažman. No, sada se konačno u 34. godini života skrasio i to, pazite sada, u Džibutiju. Potpisao je Song za Artu Solar 7, prvoligaša iz istočnoafričke države i tamo će se, ako sve bude u redu, zadržati dvije godine.

Song se time pohvalio na društvenim mrežama. “Potpisao sam dvogodišnji ugovor s Artom. Ovo je prilika da promoviram nogomet u Džibutiju”, napisao je Song, koji je svoje najbolje partije u karijeri vjerojatno odigrao još davno u dresu Arsenala, kao i u reprezentaciji za koju je odigrao 49 puta.