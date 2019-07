‘PALESTINSKI LUKA MODRIĆ’ IZ 2. LIGE: Neki tvrde da je potencijal za elitni razred našeg nogometa, a u Dragovoljcu ne igra puno. Zašto?

U Hrvatskom Dragovoljcu, drugoligašu iz zagrebačkog Sigeta, igra talentirani hrvatski nogometaš palestinskog podrijetla Muhamed Alghoul ‘Muha’. Ovo je njegova priča

U Hrvatskom Dragovoljcu, drugoligašu iz zagrebačkog kvarta Siget, igra talentirani hrvatski nogometaš palestinskog podrijetla, za kojeg stručnjaci govore kako je dobar, a neki čak tvrde kako mu je mjesto u najvišem razredu hrvatskog nogometa. Neki su ga, čak, odmilja nazvali i “palestinskim Lukom Modrićem“…

Nećemo možda tako daleko ići, ali Muhamed Alghoul (22) veznjak je koji je na sebe skrenuo pozornost svojim igrama. Debitirao je za hrvatsku U-21 reprezentaciju u prijateljskoj utakmici protiv Rusije u Zaprešiću 2015. godine. Gračanova je momčad tad izgubila 4-3, a Alghoul je odigrao posljednjih nekoliko minuta i osjetio kako je to igrati s Pašalićem, Balićem, Rogom, Ćaletom-Carom, Radoševićem, Ćorićem i društvom, a svlačionicu je u Lokomotivi dijelio i s Lekom, kao i s Frankom Andrijaševićem.

Putevima Anasa i Ahmada Sharbinija

Još je po nečem ovaj igrač poseban. Naime, Anas i Ahmad Sharbini bili su prvi igrači palestinskog podrijetla koji su zaigrali za Hrvatsku. Anas i za A selekciju Hrvatske, a Ahmad za mlađe selekcije. Muhamed Alghoul kockasti dres obukao je nakon njih i počela je još jedna obečavajuća nogometna “palestinsko-hrvatska” priča…

Muhamedu je otac Palestinac, majka Hrvatica. Rođeni je Zagrepčanin a 2014. debitirao je za prvu momčad Lokomotive. Nastupio je dvaput u prvoj momčadi, protiv Zadra u gostima igrao je 70 minuta, počeo je tu utakmicu u prvih 11. Zaigrao je i u gostima protiv Dinama, u vrijeme kad je trener prve momčadi bio Ivković, kod kojeg je počeo igrati još kao kadet, a kao junior malo, pomalo, ulazio u seniorski kadar. Za njega je sve navedeno bilo ostvarenje snova, znak da je na dobrom putu…

Dobar, a nema kontinuitet igara u Hrvatskom Dragovoljcu?

Međutim, ono što u ovoj priči posebno bode u oči je to da Muhamed Alghoul zvan “Muha” zbog svojih driblerskih sposobnosti, nema kontinuitet igara u Hrvatskom Dragovoljcu, a igrač je koji obećava i koji je kalibar za 1. HNL?! Ne čudimo se samo mi, nego svi koji su se uvjerili u talent ovog mladića sa zagrebačke Folke…

Izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan za njega će reći kako je zanimljiv nogometaš, jako brz i hitar. Inače, njegova priča puna je uspona i padova, poput kakvog “roller coastera”. Tako mlad, a već je u svojoj nogometnoj karijeri imao toliko “amplituda”, da tako kažemo. Da, nogomet ili život, kako god, baš su se poigrali s ovim mladićem…

“Kod Ivkovića sam kao junior trenirao sa seniorima, igrao sam za juniore kad ne bi nastupao za prvu momčad, pokazao sam se i na pripremama na Pohorju u prijateljskim susretima, odnosno u toj jednoj i trener me odlučio napraviti punopravnim članom prve momčadi Lokomotive”, počinje svoju priču za Net.hr Muhamed Alghoul i nastavlja:

Ozljeda koljena izbacila ga iz pogona na 6 mjeseci

“Sve je bilo super dok nisam zadobio ozljedu koljena koja me izbacila iz pogona na 6 mjeseci. Naravno, nakon takve povrede treba ti vremena za povratak u onu staru formu s kojom sam zaslužio prvoligaški status. Trener Ivković, da bi mi pokazao da računa na mene, uveo me na pet minuta protiv Dinama na Maksimiru, što je bio moj debi u HNL-u. Igrao sam i dalje za juniore, trenirao s prvom momčadi sve dok mi se ponovno nije zadesila ozljeda koljena i nakon toga sam odlučio zaliječiti to koljeno”.

Nakon toga, usijedila je nova igračka sredina…

“Otišao sam na zimu iz kluba u treću hrvatsku ligu, u Dubravu. Tamo sam proveo dvije i pol sezone. Osigurali smo ostanak u ligi, krenuli u rekonstrukciju momčadi, tada je bio došao i novi trener Sunara.

Onda nam je klub obznanio da, s obzirom na kadar, ako uspijemo osigurati po plasmanu mjesto za drugu ligu, da će klub poduzeti sve da i u drugu ligu uđe. Bili smo prošlog proljeća najbolja momčad treće lige, ali nažalost zbog cirkusa s licencama nismo uspijeli isposlovati licencu za 2. HNL i onda sam prihvatio ponudu Dragovoljca jer se ipak radi o drugoj ligi”, govori nam Muha koji se kroz drugu ligu želi vratiti na onu igračku razinu kojom je debitirao u 1. HNL. Htio je sebi i drugima pokazati da ponovno može igrati na onom nivou na kojem je igrao u prijateljskim susretima za U-17, U-18, U-20 i U-21 reprezentaciju Hrvatske.

Malo igra, malo ne

U sezoni 2017./2018. bio je najbolji igrač Dubrave i kao takav izabran u momčad sezone 3. HNL Zapad od strane trenera. Zabio je, naime, 7 golova…

“Normalno sam odradio pripreme, sve je bilo u redu. Dobili smo 11 od 12 pripremnih susreta, između ostalog igrali smo s Lokomotivom, Austrijom Klagenfurt, znači radi se o respektabilnim protivnicima koje smo pobijeđivali.

Pobijedili smo i u 1. kolu prvenstva Zadar 3-1 i nakon toga, odlukom trenera, sljedećih 4 utakmice sam proveo na klupi, odnosno ulazio sam s klupe i tu smo mi u sljedeće tri utakmice osvojili samo jedan bod. Došao je novi trener Boris Perković, on je bio samo dvije utakmice, jednu sam igrao, jednu ne. Točnije, ušao sam s klupe. Nakon toga je došao trener Mladina kod kojeg sam igrao dvije utakmice. Onda sljedećih tri nisam, pa sam dvije igrao i to je to”.

Razgovarao je s trenerom oko svoje situacije i on mu je rekao da je zadovoljan, da s njegovim igrama nema nikakvih problema, ali da je on tek došao i da želi vidjeti neke druge igrače…

“Normalno, rekao sam super, u redu, nema problema, nastavio sam se boriti za prvu momčad. Znam da sam kvalitetan, želim igrati. Normalno, teško mi pada što nema kontinuitet igara, svakom igraču je bitni kontinuitet i povjerenje. Želim raditi, trenirati, izboriti se za svoje mjesto u momčadi. Mislim da sam ove utakmice koje sam igrao odigrao dosta dobro. Jako mi puno u karijeri pomažu Ivan Žaja i Marko Šola svojim savjetima, prate me na utakmicama. Tu su za mene i hvala im na tome”, istaknuo je Muhamed Alghoul.

Kreativan u igri

Kako bi smo se što bolje upoznali sa situacijom porazgovarali smo sa sportskim direktorom kluba Borisom Perkovićem, kao i trenerom prve momčadi Davorom Mladinom. Uhvatili smo ih u četvrtak ujutro za vrijeme jutarnje kave prije samog treninga…

“Ma Muha je dobar igrač. Prednji je vezni, kreativan je u igri. Itekako je koristan i potreban momčadi”, govori nam Boris Perković i nakon toga loptu prebacuje na trenera Mladinu…

“On će vam bolje reći o njemu, on ga vodi u momčadi”, istaknuo je…

‘Politika je kluba da se u prvi plan guraju mlađi igrači’

Mladina je nakon njega uzeo riječ…

“Gledajte, trenutno imamo malo lošije rezultate pa više rotiramo, a uz to politika je kluba da se u prvi plan guraju mlađi igrači. Zbog toga stariji ponekad i ne igraju možda koliko bi trebali, ali u svakom slučaju bit će perioda u sezoni kad će i oni igrati više. Dobar je, zadovoljan sam njime. Možda bi trebao malo više igrati na gol, biti opasniji prema golu jer igra takvu poziciju kakvu igra, ali ne sumnjam ja u njega. Dobar je Muha”, zaključio je trener Dragovoljca.