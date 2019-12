PADAJU LI NAM SVE DOSADAŠNJE TEORIJE U VODU? Evo zašto bi Guardiola baš mogao zagristi i razbiti Dinamo na Maksimiru

Čini se kako bi utakmica s Dinamom bila bogomdana za Guardiolu

Nažalost, Dinamo si je zakomplicirao status u Europi onim dvama nerješenim rezultatima protiv Šahtara u trećem i četvrtom kolu skupne faze Lige prvaka. Nekako se, zbog atomskog starta na početku sezone u Ligi prvaka, očekivalo da će Dinamo otkinuti barem tri boda u dvomeču s Ukrajincima, ali na koncu su jedva uzeli i ta dva iz dvije neriješene utakmice.

Dinamo je danas u nepovoljnoj poziciji. Vojnici Nenada Bjelice moraju se čupati u posljednjem kolu protiv goropadnog Manchester Cityja, ali ako ništa barem na svom Maksimiru, no ovaj put prema svemu sudeći neće biti baš dupkom pun sudeći prema tempu kojim se prodaju ulaznice. Ima li Dinamo šanse? Ha, uvijek ima, ali pitanje je samo kolike. Bile su tu brojne teorije, od toga da Pepu Guardioli nedostaje cijela sila ključnih igrača, posebice onih obrambenih, pa do toga da će odmarati udarnu ekipu u Ligi prvaka jer je plasman već osigurao.

Opušteno na Dinamo?

Dakako, glavni kriterij za opuštenije izdanje Guardioline momčadi bio je možda i najnaporniji tjedan ove sezone za Manchester City. Prije dva dana odigrali su vrlo težak meč s luđačkim tempom protiv Manchester Uniteda, zatim idu na put u Zagreb gdje ih čeka nimalo bezopasni Dinamo, da bi onda u nedjelju ponovo trebali biti na maksimumu za okršaj s, nadamo se, preporođenim Arsenalom. Tri su to izrazito teške utakmice u samo tjedan dana, plus što će se Pep i dečki dosta naputovati i imati vrlo malo vremena za rekuperaciju.

Čini se kako bi utakmica s Dinamom bila bogomdana za Guardiolu da odmori ekipu i zaigra s pričuvama ili “klincima”. City je izborio prvo mjesto, dominirao je skupinom, pokazao mišiće i ne može ih nitko skinuti s prvog mjesta. Svi indikatori da bi Pep mogao “tankirati” meč su tu, ali postoji jedan problem.

Uvijek postoji ‘ali’…

Sve bi bilo idealno za Dinamo i Bjelicu i lakši bi život bio Pepu Guardioli da mu ove sezone City ne igra katastrofalno u Premiershipu. Već sada su im šanse za obranom naslova prvaka gotovo nikakve. Liverpool gazi Premiershipom, prati ih Leicester, Chelsea se diže i za petama je Španjolcu… Guardiola kasni čak 14 bodova za Jürgenom Kloppom i već su se svi pomirili s time da obrane naslova neće biti. Međutim, kako je krenulo Guardioli bi, ako ovako nastavi moglo visiti i mjesto koje vodi u Ligu prvaka.

Španjolac je prošlog vikenda došao do točke u kojoj se navijačkim kuloarima već širi zahtjev za njegovim odlaskom, a po društvenim mrežama ga nazivaju prevarom uz onaj neslavni hashtag “PepOut”. Guardiola je nezasitan trener, ali ove sezone njegovi apetiti su ipak malo preveliki ili je momčad već umorna od luđačkog tempa. Pep je svih ovih sezona raubao igrača na dva ili tri fronta i očito je takav pristup uzeo danak. Liga prvaka je ove sezone u fokusu Cityja i to je jasno. Guardiola je možda bio primoran, možda je i sam odlučio, tko zna, ali čini se kako je prvenstvo žrtvovano nauštrb Lige prvaka.

Pep na novu titulu u Ligi prvaka čeka još od 2011. godine, a City… City čak 139 godina ili drugim riječima nikada je nisu ni osvojili. Guardiola mora sve adute potrošiti na Ligu prvaka, ali s druge strane mora to i dokazati, i to iz utakmice u utakmicu ma koliko se ona činila nebitnom.

City ne smije gubiti

Što to znači za Dinamo? Pa mogli ste do sada shvatiti. City si više ne smije dopustiti poraze i loša izdanja, ako je moguće u prvenstvu više niti jedno, a u Ligi prvaka bi trebali raskomadati svakog tko im stane na put i to samo kao dokaz da su fokus zaista prebacili na Ligu prvaka, odnosno, da je slabije izdanje u Premiershipu rezultat raspodjele energije, a ne taktičke nemoći, nezalaganja ili čega već.

Guardiola je, spomenimo samo onako usput, lik koji uživa graditi samopouzdanje svojim igračima baš na ovakvim utakmicama, s realno mnogo slabijim protivnicima. To je tip koji na nekakvog niželigaša u Kupu pošalje udarnu momčad prošaranu tek pokojim pričuvnim igračem i uvjeri ih da igraju finale Lige prvaka. Rezultat je gotovo uvijek bespoštedna navala krvožednih superstarova i rezultat o kojem se priča danima. Ne, ne želimo reći da Dinamo očekuje ista sudbina, samo navodimo na temelju dosad viđenih činjenica vezanih za Pepa i City kako bi se lako moglo dogoditi da im Dinamo umjesto za odmor i opuštanje, posluži kao “rebound” za sve one nedavne negativne rezultate u ligi. A bilo ih je jer u posljednjih sedam utakmica samo su dva puta slavili, te tri puta remizirali i dva puta gubili.

Prognozama se nećemo baviti, ali svakako postoje te dvije opcije, od kojih nam je ova opcija u kojoj Pep spašava ugled eventualnim razbijanjem Dinama, ipak nekako realnija. Jasno, pitat će se nešto i Bjelicu i njegove dečke, ali na koncu će dosta toga ipak ovisiti o Guardioli i njegovu pristupu.