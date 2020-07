PA TI BUDI HRABAR I ČUVAJ MESSIJA: Srpski nogometaš otkrio kako ga je Leo uništio jednim potezom – ‘Davali su mi lijek protiv bolova’

Srpski nogometaš Darko Brašanac morao je izaći na poluvremenu i to zbog gadne ozljede koju mu je zadao baš Lionel Messi

Barcelona je razočarala porazom kod kuće od Osasune (1-2). Hrabri gosti su poveli preko Arnaiza (15), Messi je izjednačio u 62. minuti, a Osasuna i s igračem manje pogotkom Toresa (90+4) dolazi do velike pobjede.

Barcelona je tim porazom ispustila jedinu priliku za naslov prvaka i samo je produbila krizu i katastrofalno stanje u koje je upala posljednjih mjeseci. Već se dva dana piše uglavnom o Barceloninu posrtaju, a dosta se malo pažnje pridaje hrabroj momčadi iz Pamplone koja se potrgala da Kataloncima uzme sva tri boda. Neki su se, eto i doslovno potrgali da bi ih uspjeli svladati.

Srpski nogometaš Darko Brašanac morao je izaći na poluvremenu i to zbog gadne ozljede koju mu je zadao baš Lionel Messi. Brašanac je dobio tu nezavidnu ulogu čuvara argentinskog čarobnjaka, a ubrzo je saznao što to znači. Messi mu je, naime, iščašio rame.

‘Davali su mi lijek protiv bolova’

“Ne mogu reći da me Messi namjerno ozlijedio ili da me jako udario. On me samo slučajno odgurnuo, želeći sebi napraviti veći prostor. E, sad, to što se meni problem s ramenom vratio nakon tri i pol godine, to je možda i do lošeg položaja mog tijela, nije samo udarac doprinio tome da izađem ranije”, rekao je Brašanac za Kurir.

Možda se isprva nije vidjelo o kakvoj je ozljedi riječ, ali Brašanac tvrdi da je umirao od boli. “Kome je ispadalo rame, zna koliko boli. Da su navijači bili na stadionu sigurno bi mi zviždali zbog pomisli da zadržavam vrijeme. Ali, prvo sam na poluvremenu dobio lijek protiv bolova, a kad je počeo djelovati onda je klupski liječnik prionuo namještanju ramena koje je trajalo 20 minuta”, veli Brašanac.

Ispričao je i anegdotu prije kraja poluvremena: “Nisam mogao pratiti što se događalo oko mene. Sjećam se da mi je sudac rekao da izdržim ako mogu pola minute dok ne svira kraj poluvremena. Odogovrio sam mu da ne mogu, na što mu je moj suigrač Vidal rekao: “Kad ovaj kaže da ne može, onda stvarno ne može'”.