OVO TREBAJU VIDJETI SVI NOGOMETAŠI: Legendarni Keane objasnio zašto se igrači ne bi trebali odreći plaće – ‘Ne dajte da to rade’

Žestoko osuđuje one koji tvrde da su nogometaši razmaženi milijunaši i onda proziva vlasnike klubova

Još u vrijeme igračkih dana, robusni Irac, Roy Keane, stvorio je sliku o sebi kao o beskrupuloznom tipu koji se ne boji reći što misli i to ne samo protivniku, već i suigračima pa čak i trenerima. Što misli, Keane to i kaže ili još bolje, napravi, a tako je i danas kada se uglavnom javlja samo kada treba nekoga kritizirati ili komentirati teme koje ostali izbjegavaju.

Zbog toga je Keane danas vrlo cijenjeni televizijski komentator i nogometni “opinion maker”, a sada se oglasio s poprilično kontroverznim stavom oko toga trebaju li se igračima rezati plaće za vrijeme konoronakrize.

‘Ne dajte da vas lome’

“Da još igram u nekom od većih klubova, nema toga tko bi me natjerao da pristanem na smanjenje plaće. Prvo, nije ničiji posao što radim sa onim što zaradim. A drugo, ne vjerujte onome što čitate kad su iznosi ugovora u pitanju. I treće, igrači, ne dajte da vas lome s tim pritiskom kako ste razmaženi bogataši”, rekao je Keane.

Žestoko osuđuje one koji tvrde da su nogometaši razmaženi milijunaši i onda proziva vlasnike klubova… “Ne znam postoji li itko tko toliko troši u humanitarne svrhe i da bi pomogao drugima, vratio zajednici u kojoj živi ili iz koje je potekao kao nogometaši. Osim toga, ljudi, opametite se. Pljujete nogometaše da su razmaženi milijunaši, a vlasnici klubova su multimilijarderi i to okrutni milijarderi”, veli Keane pa dodatno naglašava…

“Svaki poslovni ugovor je osobna stvar poslodavca i zaposlenog. Čudi me koliki su sad spremni stati u taj red da bi pljuvali po igračima. Ta ideja da bi nogometaši trebali iz moralnih razloga pristati na smanjenje plaća, to je: besmislica. Pa nije to ušteda koja ide u državnu blagajnu ili u džep radnika nego ostaje u džepu pohlepnog multimilijardera”, oštro će Irac.

‘Moj odgovor bio bi – ne’

Kaže Keane, ako je riječ o biznisu, onda se vlasnici toga trebaju i držati.

“Kod baš svakih pregovora o novom ugovoru u ama baš svakom klubu vlasnici i direktori daju do znanja kako je u pitanju čisti biznis i ništa drugo. Okay. Takva su pravila igre, može. Ali kad dođe vrijeme za isplatu, e onda ćete se držati onoga što ste potpisali. Jer to je čisti biznis, nije li tako”, pita se Keane.

“Veliki i bogati klubovi danas zovu igrače pa im udaraju na savjest i pričaju o moralu. Neka pristane tko hoće. Moj odgovor bio bi – ‘Ne. Neću’. I kraj razgovora. Govori se o teškim vremenima… Za koga su teška? Za milijardere koji su vlasnici tih klubova?! Možete si misliti”, zaključuje Keane.