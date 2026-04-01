Ovo su sve grupe Svjetskog prvenstva 2026.: Evo s kime će igrati BiH, Švedska, Turska i Češka

Nakon završetka europskih kvalifikacija poznat je kompletan raspored skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Turnir donosi niz zanimljivih okršaja već u grupnoj fazi, a posebnu pozornost privlači skupina Hrvatske.

Nogometno SP 2026. Grupna faza

Skupina A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka

Skupina B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska

Skupina C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Skupina D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

Skupina E: Njemačka, Curacao, Obala Bjelokosti, Ekvador

Skupina F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

Skupina G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Skupina H: Španjolska, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija, Urugvaj

Skupina I: Francuska, Senegal, Irak ili Bolivija, Norveška

Skupina J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Skupina K: Portugal, Jamajka ili Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

Skupina L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Hrvatska će tako igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom, što obećava vrlo zahtjevne, ali i atraktivne utakmice. Turnir će, kao i uvijek, okupiti najbolje reprezentacije svijeta, a već sada je jasno da nas čeka spektakularna borba za naslov svjetskog prvaka.

