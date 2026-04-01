SVE ZNAMO /

Ovo su sve grupe Svjetskog prvenstva 2026.: Evo s kime će igrati BiH, Švedska, Turska i Češka

Ovo su sve grupe Svjetskog prvenstva 2026.: Evo s kime će igrati BiH, Švedska, Turska i Češka
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatska će tako igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom

1.4.2026.
Hina
Nakon završetka europskih kvalifikacija poznat je kompletan raspored skupina za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Turnir donosi niz zanimljivih okršaja već u grupnoj fazi, a posebnu pozornost privlači skupina Hrvatske.

Skupina A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka

Skupina B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska

Skupina C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Skupina D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

Skupina E: Njemačka, Curacao, Obala Bjelokosti, Ekvador

Skupina F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

Skupina G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Skupina H: Španjolska, Zelenortska Republika, Saudijska Arabija, Urugvaj

Skupina I: Francuska, Senegal, Irak ili Bolivija, Norveška

Skupina J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Skupina K: Portugal, Jamajka ili Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

Skupina L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Hrvatska će tako igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom, što obećava vrlo zahtjevne, ali i atraktivne utakmice. Turnir će, kao i uvijek, okupiti najbolje reprezentacije svijeta, a već sada je jasno da nas čeka spektakularna borba za naslov svjetskog prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Svjetsko Prvenstvo 2026. Hrvatska Bosna I Hercegovina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
