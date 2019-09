OVO ŠTO JE REAL NAPRAVIO LUKI JE PRESEDAN: Odgovor kapetana Vatrenih neće se svidjeti Kraljevskom klubu

Iako nije još uvijek potvrđeno, Luka Modrić gotovo sigurno će zaigrati za reprezentaciju protiv Mađarske i Walesa, no ovakav Realov način “žicanja” poštede nije korektan, makar to bilo od strane najmoćnijeg kluba na svijetu

Madridski derbi Atletica i Reala unatoč naelektriziranoj atmosferi na Wanda Metropolitanu nije ponudio nogometni spektakl, ali vratio je na teren Luku Modrića. Hrvatski kapetan dobio je nešto više od 20 minuta na terenu i pokazao da je spreman igrati na visokoj razini. Vidjelo se odmah da je igra Reala s njegovim ulaskom živnula.

Imao je silnu želju za igrom, kao da nogomet nije igrao godinu dana, a ne nekoliko tjedana. Najbolje se to vidjelo u akciji u kojoj je tijekom borbe za loptu sa svojih sto sedamdeset i nešto centimetara oborio na pod Simeoneovog zadnjeg veznog Thomasa Parteya, dečka koji bi bez problema mogao uletjeti u neki oktogon.

Do 10. listopada kad se Hrvatska susreće s Mađarskom (koja nije Atletico Madrid) ima puno vremena i nije upitno da će kapetan Vatrenih biti fizički spreman za tu utakmicu. No informacije o Realovom traženju poštede Luke Modrića tijekom ključnih kvalifikacijskih utakmica okrenule su cijelu priču naglavačke.

Rupa u pravilniku

“Utakmice kvalifikacija za međunarodna natjecanja kojima su datumi unaprijed dogovoreni imaju prioritet nad utakmicama državnog prvenstva. Drugim riječima, utakmice državnih prvenstava i kupova ne bi smjele biti na rasporedu kad su utakmice kvalifikacija. Klub koji drži registraciju igrača koji je pozvan u nacionalnu vrstu mora tog igrača pustiti na datume na koje su zakazane međunarodne utakmice. Igrač također mora biti pušten na pripreme od četiri dana, a može biti produžen na pet dana ako je utakmica na drugom kontinentu”, stoji u pravilniku na službenim stranicama FIFA-e.

Prema njemu, dakle, niti jedan klub, makar se on zvao Real Madrid, ne smije službeno ograničavati nastup svojih nogometaša za reprezentaciju. Ali što ako to učini neslužbeno, recimo, preko najutjecajnijeg sportskog medija u španjolskoj i jednog od najjačih u cijelom svijetu. Povezanost Marce i Real Madrida javna je tajna, a jako je teško da bi njihovi izvori lansirali tako neku pogrešnu informaciju.

“Real Madrid očekuje da Luka razgovara sa svojim izbornikom kako bi mu on što je više moguće olakšao nadolazeći kalendar”, pisale su španjolske novine. Mudro su to odigrali Realovi dužnosnici tako da mogu kasnije, ako ih netko optuži za nečasne radnje, jednostavno reći da je to bila samo medijska izmišljotina. Jedan od spomenutih dužnosnika za Hinu je izjavio: “Za Real Madrid, ono što odluči Luka bit će korektno.”

Ali Real Madrid nije korektan u cijeloj toj priči i pokušava u nogometu napraviti nešto što je postao problem u drugim sportovima, a pogotovo se to može vidjeti u košarci. U toliko su nas već navrata istraumatizirali izostanci košarkaša iz reprezentacije da smo na to već i navikli, ali i u košarci kao sportu postalo je jasno da klubovi najčešće diktiraju tko može nastupati za reprezentaciju, a tko ne može.

1001 razlog za izostanak

U nogometu je izostanaka zdravih igrača bilo, ali oni su bili odluka samih igrača. Ivan Rakitić napravio je svojevrsni presedan kad je izostao s kvalifikacijskih utakmica jer je riješavao svoj status u klubu. NIkola Kalinić nije htio igrati za reprezentaciju iz još u potpunosti nerazjašnjenih razloga. Izostajao je i Cristiano Ronaldo zbog suđenja za silovanje, a pojedini srpski reprezentativci nisu htjeli biti u reprezentaciji jer su imali problema s izbornikom Mladenom Krstajićem.

Bili je i onih koji su iz plemenitih razloga odustajali od igranja za reprezentaciju, poput cijele danske A reprezentacije čiji su najbolji igrači zbog solidarnosti u financijskih ugovorima prema drugim igračima odustali od igranja za nacionalnu vrstu.

“Bilo je sve u redu, dobro sam se osjećao, oporavio sam se od ozljede”, rekao je Modrić u razgovoru za radijsku postaju Onda Cero pa dodao: “Da, trebao bih zaigrati u utorak u Ligi prvaka i idem na okupljanje reprezentacije za utakmice protiv Mađarske i Walesa.”

Bio je to odgovor kapetana Vatrenih na ovakav Realov način “žicanja” poštede koji nije korektan, makar to bilo od strane najmoćnijeg kluba na svijetu. Još uvijek nijedan klub nije važniji od reprezentacije. Bar zasad.