[FOTO, VIDEO] OVO ŠTO JE MARTIAL IZVEO ČISTA JE ČAROLIJA: Je li ovo najljepši pogodak u ovoj sezoni? Uistinu izgleda nestvarno i čarobno

Anthony Martial postigao fantastičan pogodak u ligaškoj utakmici protiv Watforda

Napadač Manchester Uniteda Anthony Martial u nedjelju je poslijepodne postigao fantastičan pogodak u ligaškoj utakmici protiv Watforda, u kojoj su Crveni vragovi pobijedili s 3:0. Bio je to njegov ukupno 15 gol u sezoni u 31 utakmici u svim natjecanjima u kojima je nastupio. Francuska zvijezda, koja prema Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura, u odličnoj je formi te je postigao gol i na trećoj utakmici u zadnjih šest dana, ali zgoditak kao ovaj u 27. kolu Premiershipa još nije zabio u karijeri.

MAN UNITED I WOLVERHAMPTON RAZVALILI SVOJE NEDJELJNE SUPARNIKE: Približili se pozicijama koje vode u eurokupove sljedeće sezone

Foster mu je prvo odlično skratio kut, ali onda se i to dogodilo

Martial je jednu odličnu loptu primio suviše lijevo u kaznenom prostoru u trenutku šprinta, kad se ubacivao u prostor iz obrane Watforda, a vratar Foster mu je k tome i dobro zatvorio kut istrčavanjem, skratio prostor i još bolje obranio prvi udarac francuskog napadača. Međutim, tada na scenu stupa Martialov čisti talent i izuzetna tehnička potkovanost…

Pogledaj fotogaleriju

Bio okružen s golmanom i čak tri igrača suparnika

Lopta se odbila do Martiala, ali on je maestralno, tak mekano, prima u mrtvom kutu, okružen s golmanom i čak tri igrača suparnika. I onda se to dogodilo. Martial se sjajno rješava svih navedenih igrača oko sebe rolicom kojom ih sve šalje u prazno, a onda golmana i protivničke igrače prebacuje šmekerski potkopanom loptom. Old Trafford je nakon toga pao u ekstazu. Zbog zakonskih restrikcija i TV prava koje za Premier ligu ima Sportklub, snimku ove majstorije možete pogledati – OVDJE.

Prije četiri i pol godine za njega je United još kao tinejdžera platio Monacu 60 milijuna eura

Za spomenuti kako je Manchester United još prije četiri i pol godine, kad je na klupi prve momčadi sjedio Jose Mourinho, za njega još kao tinejdžera platio Monacu 60 milijuna eura, a velemajstorskom akcijom i egzekucijom za ukupno 63. gol za United pokazuje da je bio vrijedan tih novaca.

United i Wolverhampton približili se pozicijama koje vode u eurokupove

Nogometaši Manchester Uniteda i Wolverhampton Wanderersa uvjerljivim su se domaćim 3:0 pobjedama protiv momčadi koje se nalaze na posljednja dva mjesta na ljestvici, Watforda, odnosno Norwich Cityja, u nedjeljnim susretima 27. kola engleskog prvenstva približili pozicijama koje vode u eurokupove sljedeće sezone.

United je do pobjede protiv Watforda stigao pogocima Brune Fernandesa (42-11m), spomenutog Martiala (58) i Greenwooda (75), dok je dvostruki strijelac za “vukove” protiv Norwicha bio Diogo Jota (19, 30), a pobjedu je potvrdio Raul Jimenez (50). United je sada peti sa 41 bodom, tri manje od četvrtog Chelseaja, a jednim više od šestog Tottenham Hotspura te sedmog Sheffield Uniteda, dok je Wolverhampton osmi sa 39 bodova.

Watford i Norwich ostali su u zoni ispadanja, Watford je 19. sa 24., a Norwich 20. sa 18 bodova.

Rezultati utakmica 27. kola Premier lige:

Subota:

Chelsea – Tottenham Hotspur 2:1 (Giroud 15, Marcos Alonso 48 / Ruediger 89-ag)

Sheffield United – Brighton and Hove Albion 1:1 (Stevens 26 / Maupay 30)

Burnley – Bournemouth 3:0 (Vydra 53, Rodriguez 61-11m, McNeil 87)

Crystal Palace – Newcastle United 1:0 (Van Aanholt 44)

Southampton – Aston Villa 2:0 (Long 8, Armstrong 90+5)

Leicester City – Manchester City 0:1 (Gabriel Jesus 80)

Nedjelja:

Wolverhampton Wanderers – Norwich City 3:0 (Diogo Jota 19, 30, Raul Jimenez 50)

Manchester United – Watford 3:0 (Bruno Fernandes 42-11m, Martial 58, Greenwood 75)

Kasnije igraju:

Arsenal – Everton

Ponedjeljak:

Liverpool – West Ham United