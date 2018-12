OVO O MODRIĆU NISTE ZNALI: Mamić otkriva što najbolji na svijetu ‘radi i danas, kad ima 33 godine i kad je prošao sve’

‘On je ljutit kad gubi, jako ljutit’

Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije i službeno najbolji nogometaš godine, ‘je uvijek bio sjajan igrač, ali ne baš ovakav kakav je danas’, kaže bivši trener Dinama Zoran Mamić, danas trener Al-Aina, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojeg je odveo do dvostruke krune u prošloj sezoni.

Mamić je pred kraj igračke karijere nosio dres zagrebačkog Dinama i imao prilike gledati Modrića iz prve ruke kako stasa. Ono što je vidio prepričao je za Sport360, a njegove riječi prenose Sportske novosti.

Oduvijek je bio pobjednik

“Napredovao je tijekom godina, pogotovo u engleskoj i španjolskoj ligi. On dolazi iz siromašne obitelji, tijekom rata u Hrvatskoj morao je pobjeći iz svojega mjesta, došao je u zagrebački Dinamo kada je imao samo 14 godina. To ratno razdoblje bilo je za njega jako težak period. Izgubio je dom, izgubio je članove obitelji, gledao je kako mu ubijaju djeda i to je bila velika, ogromna trauma. Međutim, njegova predanost nogometu, marljivost i mentalna snaga, korak po korak su ga doveli do najvećih ostvarenja u nogometu.”

“On je uvijek bio pobjednik, na treningu, na utakmici, uvijek je išao po pobjedu. To je taj pobjednički mentalitet zbog kojega je postigao tako veliki uspjeh. On je ljutit kad gubi, jako ljutit”, veli Mamić dodajući i ovo:

Poseban karakter

“U povijesti hrvatskog nogometa je bilo puno velikih igrača, ali nikada nitko nije napravio to što je napravio Luka. Bio je užitak igrati s njim nakon moga povratka iz Njemačke u Hrvatsku, igrali smo zajedno u Dinamu od 2005. do 2007. godine. Nakon toga sam ja postao sportski direktor i bio sam involviran u njegov transfer u Tottenham.”

“Ma Luka je jedan poseban karakter. Zamislite, čak i danas, kad ima 33 godine i prošao je sve, on nakon utakmice dolazi kući i odmah gleda i analizira svoj nastup u snimci, što je napravio dobro, a što loše. To što je on napravio u Hrvatskoj neće uspjeti nikome još 50 godina.”