OVO O KAPETANU NISTE ZNALI: Luka nije samo genijalan nogometaš, on je prije svega čovjek koji brine za druge

‘Da, za mene se pokazao velikim čovjekom’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nije samo vrhunski nogometaš – službeno i najbolji na svijetu – on je obiteljski čovjek koji se trudi pokazati da oni u problemima nisu sami.

Otkriva to Nikola Pokrivač, bivši hrvatski nogometni reprezentativac koji je s Modrićem dijelio svlačionicu i na klupskoj i na razini izabrane vrste kroz mlađe dobne kategorije i onu seniorsku. Za 24sata.hr Pokrivač otkriva:

Lider

“On je oduvijek imao tu lidersku crtu u sebi. Kad sam došao u Dinamo, Luka je već bio kapetan momčadi. I tu je bio pravi vođa, na terenu i izvan njega.”

“Ako bismo smjeli jednu večer otići na piće do 23 sata, svi bismo bili negdje skupa, a Luka bi jedini pazio na vrijeme, pa nas potjerao kućama. Čim bi rekao: ‘Dečki, dosta je, ajmo doma’, svi bismo ustali i otišli. Njegova je riječ već tad imala težinu, njega se slušalo. I uvijek je pazio na detalje, bio je svjestan kako je kao kapetan Dinama pod povećalom, pa je pazio da ni s čim ne odskače. Znao se ponašati, u svakom je pogledu svima nama bio primjer”, pojašanjava Pokrivač dodajući i da kapetan Hrvatske i veznjak Real Madrida nije bio jedan od onih koji su jurili za djevojkama.

Obiteljski čovjek

“Ma Luka je bio jako miran što se tiče izlazaka i cura. Njega se nije moglo baš vidjeti vani, a rano je i započeo vezu sa sadašnjom suprugom Vanjom, tako da je i u mlađim danima vodio prilično miran život. Oduvijek je bio obiteljski čovjek, vidjeli ste kako je i u Parizu uspjeh proslavio u društvu cijele obitelji.”

‘Svaka mu čast’

Naglasio je Pokrivač još jednu Modrićevu crtu. Zahvalan mu je na onome što je Luka napravio dok se borio sa opakom bolešću.

“Da, za mene se pokazao velikim čovjekom i dok sam se nedavno borio sa svojim problemima. Luka me tad iznenadio, kao kapetan hrvatske reprezentacije je organizirao i sa svim reprezentativcima napravio te mi poslao jedan video podrške koji mi je u tim trenucima jako puno značio. Sve je to bila njegova ideja, svaka mu čast, tu se vidjelo kakav je on čovjek.”