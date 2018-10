OVO NAJBOLJE POKAZUJE RAZMJERE HRVATSKE SRAMOTE: BBC je izbacio brojku zbog koje ćete se zacrvenjeti od stida

Utakmica Hrvatska – Engleska igra se u petak pred praznim tribinama Rujevice

Igranje nogometnih utakmica pred praznim tribinama malo koga tko prati hrvatski nogomet može baš sablazniti, ogledi bez publike nisu baš svakodnevica, ali sve više to postaju. Stanje u hrvatskom nogometu možda i nije najgore u svjetskim razmjerima, međutim, poražavajuća je činjenica da, primjerice, ugledni BBC svojoj publici mora objašnjavati što je uopće utakmica bez gledatelja. Pozivajući se pritom na ‘neke koji su u njima nastupili’.

Put u nepoznato

Upravo to, navodi izvor, čeka englesku reprezentaciju u petak, nazivajući put kojim će igrači Garetha Southgatea krenuti na ‘doslovce praznom Stadionu Rujevica’ u Ligi nacija – ‘putem u nepoznato’. Potom slijedi nevjerojatan, poražavajući podatak:

‘Bez obzira na to što će se dogoditi na travnjaku, Tri lava će u Rijeci ispisati povijest – budući da je UEFA kaznila domaćina zbog svastike na travnjaku prije utakmice 2015. godine, 988. međunarodna utakmica seniorske engleske reprezentacije od 1872., bit će i njihova prva iza zatvorenih vrata.’

Dodaje izvor i da su kroz povijest europskih natjecanja samo tri engleska kluba iskusila takvo što – West Ham 1980., Aston Villa 1982. i Manchester City 2014. godine.

‘Je li to bio san?’

Legenda West Hama, igrač sa 643 nastupa za taj klub, Trevor Brooking, nastupio je u takvoj protiv B momčadi Real Madrida. Upton Park bio je prazan.

“Bila je to vrlo, vrlo nestvarna utakmica. I danas pomislim: Jesam li to sanjao ili se uistinu dogodilo? Čudno je bilo od trenutka kad smo istrčali na zagrijavanje, nije bilo uobičajene buke publike koja vas podiže prije i za vrijeme utakmice. Zapravo, bila je to jedina utakmica u mojoj karijeri u kojoj sam čuo sve što je rečeno s klupe.”

Zanimljiva je i izjava Brookingova momčadskog kolege Phila Parkesa. On je u dresu West Hama odigrao 444 utakmice, a opisana je, tvrdi, bila jedina koju njegova supruga nije bila u mogućnosti gledati.

Okupljenih 262 ljudi bili su igrači, suci, administrativno osoblje i novinari…