OVO NAJBOLJE OPISUJE KAKVA JE SITUACIJA U HAJDUKU: Napadač nedvosmislenom porukom uzburkao duhove na Poljudu

Nogometaši Hajduka ispali su u srijedu iz Hrvatskog kupa

Porazom 1-2 na gostovanju u Gradskom vrtu kod Osijeka nogometaši Hajduka ispali su iz Hrvatskog kupa u njegovoj četvrtfinalnoj fazi. Novi je to udarac za klub iz donjeg dijela ljestvice domaćeg prvenstva s učestalim promjenama trenera.

Dio onoga što je aktualni, nedavno ustoličeni trener Siniša Oreščanin kazao nakon utakmice bilo je i ovo:

“Dominirali smo zadnjih deset minuta, stvorili smo par šansi i polušansi, osjetilo se da idemo prema 2-2, međutim na kraju uspjeli. Dvojaki su osjećaji, ali optimist sam, momčad ima potencijal, hrabri smo, mladi i vidim svijetlu budućnost.”

Saidova poruka

Kakvu budućnost, pak, u Hajduku vidi napadač Ahmed Said Said teško je reći, no da nije zadovoljan svojim statusom nije teško naslutiti iz objave na Instagramu koja je stigla brzo nakon odigrane utakmice. Slobodna Dalmacija donosi tu informaciju uz dodatak da će Saidov potez sigurno zaljuljati atmosferu u klubu.

Sasvim je jasno što je nekorišteni napadač ovime želio reći…