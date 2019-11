OVO MOŽDA NISTE VIDJELI ZA VRIJEME UTAKMICE, ALI ZA NJEGA JE TO BIO PUN POGODAK: ‘To mi je bilo fantastično, dobar potez Dalića’

‘Ma nema veze, bitno je da smo na kraju slavili i izborili Euro. Bravo Dalić, bravo dečki’

Cilj je ostvaren! Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je navečer na Rujevici, u 8. kolu eurokvalifikacija u skupini E, pobijedila Slovačku s 3:1 i po šesti put u svojoj povijesti izborila nastup na Euru 2020. Aktualni svjetski doprvaci su na, eto, svoj neizvjestan način, uz dramu, izborila 11. veliko natjecanje od 13 mogućih. Hrvatska je i dalje jedina reprezentacija koja nikad nije izgubila domaću kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo (37 susreta uključujući playoff, 27 pobjeda, 10 remija), u skupini je bila međusobno bolja od svih suparnika i sad čekamo 30. studenoga i ždrijeb…

‘Ponovno se pokazalo za Zlatko Dalić zna voditi ovu reprezentaciju’

Iako, na odmor se otišlo rezultatom 1:0 u korist Slovačke. U tim trenucima nije izgledalo dobro…

“Ma nema veze, bitno je da smo na kraju slavili i izborili Euro. Bravo Dalić, bravo dečki. Ponovno se pokazalo za Zlatko Dalić zna voditi ovu reprezentaciju koja je najjača onda kad je to najpotrebnije. Kad smo gubili 1:0, nisam sumnjao u naše nogometaše. Iako nije izgledalo dobro, istina. No, naši su nogometaši počeli igrati tek u drugom dijelu. Sve je bilo na našoj strani. Koncetracija, znanje, suverenost u igri, i u trenucima kad smo gubili. Kontrolirali smo utakmicu bez obzira na rezultat. Imali smo pad u igri od 6, 7 minuta”, kazao nam je bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, sad trener Igor Pamić i nastavio:

‘Ne znam što je izbornik rekao njima na poluvremenu ali to je bio dobar potez’

“Mene je oduševila jedna mirnoća i staloženost, bez obzira o kojoj se minuti radilo. Kontrolirali smo utakmicu. Dobro, dogodilo se ta jedna greška kod gola. No, ta jedna suverenost u razmišljanju, u pristupu… Kao da smo bili sigurni, imao sam taj osjećaj, kao da su naši dečki znali, bili uvjereni da će dobiti susret. Ono što sam ja primjetio u drugom dijelu a što je fantastično, je to da je izgledalo kao da smo se povukli. Ne znam što je izbornik rekao njima na poluvremenu ali to je bio dobar potez. Slovaci su se na širokom prostoru puno teže snalazili. Po meni, napad je bio ključni. Ne obrana, jer je u nekim trenucima pokazala određene slabosti. Kontinuirani napad i napad. Stalno smo napadali, pleli mrežu, dominirali u posjedu… Definitivno samo zaslužili pobjedu u Euro”, objašnjava nam Igor Pamić i zaključuje:

O Duji Ćaletu-Caru i Dini Periću

“Duje Ćaleta-Car i Dino Perić, dvojac koji je započeo u obrani od prve minute umjesto kartoniranih Domagoja Vide i Dejana Lovrena, bio je odličan. Bilo je tu par pogrešaka, ali generalno za mene odlični. Međutim, situacija oko Duje, sve što mu se dogodilo, važnost povratničke utakmice, ambijent, on se dobro snašao, isto kao i Perić i bili su dobri. Što se tiče Vlašića, njegove igre nisu slučajne. On se dobro kreće, dominira u posjedu, igra snažno, agresivno, ima jedan na jedan, ima nevjerojatan bezobrazluk i u budućnosti će biti jedan od nositelja. Već sad je jako bitan.

Hrvatski nogometaši osigurali su nastup na Euru 2020. pobijedivši u dvoboju kvalifikacijske skupine E u Rijeci Slovačku s 3:1 (0:1). Slovaci su na Rujevici poveli golom Roberta Boženika (32), ali je Hrvatska u drugom poluvremenu uspjela preokrenuti i slaviti pogocima Nikole Vlašića (56), Brune Petkovića (60) i Ivana Perišića (74). U 66. minuti je isključen slovački igrač Robert Mak.

Bila je to zadnja utakmica Hrvatske u skupini, koju su pobjedom nad Slovacima i osvojili. Hrvatskoj će to biti šesti nastup na europskim prvenstvima, a peti zaredom.