OVO JOŠ NISTE VIDJELI: Policajac odlučio na koju će se stranu pucati penali u engleskom Liga kupu?!

Vrlo je neobičnu ulogu u utakmici prvog kola engleskog Liga kupa između Burnleyja i Leeds Uniteda imao jedan – policajac.

Osnovni dio utakmice na Turf Mooru završio je rezultatom 2-2 i o plasmanu u osminu finala su odlučivali jedanaesterci. Uobičajeno je u takvim situacijama da sudac baca novčić s dvojicom kapetana kako bi se odlučilo na kojoj strani terena će se pucati jedanaesterci.

Trener Leedsa u čudu

No, i prije nego što je sudac Darren Bond doveo kapetane do centra, do njega je došao dežurni policajac. Engleski mediji pišu da je pritom naredio sucu da se jedanaesterci moraju pucati na gol iza kojeg su bili domaći navijači Burnleyja.



Burnley police choosing the Burnley end for the Leeds United penalties 😬#LUFC pic.twitter.com/9Og0NFtFAK — #WALMOT (@WALM0T33) September 19, 2017

Trener Leedsa Thomas Christiansen je jasno izrazio svoju frustraciju zbog takve odluke, ali pomoći nije bilo. No, na njegovu sreću, igrači Leedsa su bili precizniji s bijele točke i odveli su drugoligaški klub u osminu finala.