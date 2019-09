OVO JE VALJDA PRVA POGREŠKA U KARIJERI LEGENDARNOG SAMOVOJSKE: Hvalio navijače pa se malo zanio i nasmijao sve

Možda ga je držala euforija pa mu možemo oprostiti, ali istina je da se dimilo na tribinama Maksimira

Dinamo je sinoć prpredio pravu feštu na Maksimiru. nenad Bjelica i njegova momčad na iznenađenje čitave Europe pokerom golova ispratili su Atalantu natrag u Bergamo. Junak utakmice bio je Mislav Oršić koji je zabio tri pogotka, ali treba odati počast i Daniju Olmu koji je svojim loptama secirao Atalantinu obranu.

Naravno, potpisa Nenada Bjelice vidio se u taktičkom dijelu. Dinamo je zaigrao u formaciji s tri stopera na terenu i tako potpuno neutralizirao napade gostiju.

Nakon utakmice u HTV-ovom studiju pobjedu Dinama prokomentirao je legendarni sportski novinar Anton Samovojska koji je nahvalio Nenada Bjelicu, ali i navijače koji su bili stvarno odlični.

“Ne mogu izreći koliko mi je drago zbog Dinamovih navijača. Skidam im kapu i naklonio bih im se do poda neviđeno. To je bila atmosfera i ambijent u kojem se ni šibica nije zapalila. To je ambijent u kojem se igra Liga prvaka”, rekao je Samovojska nakon utakmice.

Ali nije bio baš u pravu iako je poznat po preciznosti svih podataka koje iznosi u svojim analizama. Možda ga je držala euforija pa mu možemo oprostiti, ali istina je da se dimilo na tribinama Maksimira što pokazuju i ove fotografije.