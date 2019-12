OVO JE SIGURNO JEDNA OD NAJBIZARNIJIH IZJAVA ZDRAVKA MAMIĆA: Pogledajte što je sada ispalio o Delijama i Zvezdi

Komentirao je i svoj boravak u BiH gdje se sklonio od ruke pravde koja ga proganja po Hrvatskoj

Gotovo četiri mjeseca ni traga ni glasa Zdravku Mamiću, a onda eksplozija. Na osmom međunarodnom simpoziju o sportu i prvom međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma “Simposar 2019” u Sarajevu, bjegunac pred hrvatskim pravosuđem Zdravko Mamić dobio je nagradu za sportskog menadžera desetljeća.

Dobru je priliku ovdje iskoristio Mamić kako bi održao svoj standardni “urbi et orbi”, ali onako s nogu, nije bilo maratonskih presica niti je pretjerano zamarao prisutne pričama iz davnina. Govorio je o svemu i svačemu od nogometa u regiji, do Dinama i Lige prvaka, ali to ovaj put nije tema.

Usput je podijelio i nešto intervjua, a u jednom za srpski portal Direktno, dao je, ha da tako kažemo, jednu od bizarnijih izjava, a znamo da je takvih bilo podosta.

Sanja Zvezdu i Delije

Naime, ponovo je govorio o Crvenoj zvezdi i Delijama, a koliko često priča o njima već bi čovjek koji ga ne pozna mogao pomisliti da je Mamić bivši direktor beogradskog kluba, a ne zagrebačkog.

A pazite sada ovu izjavu. “E da sam ja igrao za Zvezdu na Marakani pred 100 tisuća ljudi, a da se ori s tribina ‘Zdravko Mamić’. Sanjao sam te trenutke”, ispalio je to Mamić u razgovoru za spomenuti portal.

Komentirao je i svoj boravak u BiH gdje se sklonio od ruke pravde koja ga proganja po Hrvatskoj. “Ovo je moja druga kuća, svuda sam rado primljen, pa i ovdje na ‘Simposaru’. Sarajevo, ljubavi moja”, veli Mamić.

Sve je uložio u Dinamo, kaže

Komentirao je kratko i situaciju koju je zatekao kada je tek došao na visoku funkciju u Dinamu 2004. godine.

“Dinamo je 2004. godine bio u stečaju. Klub je bio loš i tad sam ja ušao u njega. Ušao sam s energijom i privatnim novcem, založio sam svu svoju imovinu i sve smo uložili kako bi Dinamo isplavio i evidentno je da smo ostvarili dobar rezultat”, kazao je Mamić.

Podsjetimo samo, Mamić je optužen da je, zajedno s partnerima, izvukao 122 milijuna kuna iz kluba, a čeka ga još serija optužnica koje će tu cifru povećati, ako budu pravomoćne dakako, povećati na 300 milijuna eura.