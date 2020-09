OVO JE MOMČAD NA KOJU ĆE MORATI PAZITI ENGLESKI VELIKANI: Vukovi produžili ugovor s trenerom na još tri godine

Engleski nogometni prvoligaš Wolverhampton Wanderers objavio je kako je potpisao produženje ugovora sa svojim menadžerom Nunom Espiritom Santom za još tri godine.

Portugalski stručnjak u Wolverhampton je stigao 2017. godine te je u prvoj sezoni izborio plasman u Premier ligu, dok se u sezoni 2018/19. s klubom plasirao u Europsku ligu što je bilo prvi put nakon 39 godina da je momčad Molineuxa igrala u europskoj konkurenciji.

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.

🐺✍️

— Wolves (@Wolves) September 13, 2020