Razgovarali smo s Ilijom Lončarevićem o sutrašnjem početku U-21 Eura za našu mladu reprezentaciju

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 18.30 u San Marinu započinje svoj nastup na Euru za igrače do 21 godine. Protivnik našim mladim nogometašima na startu turnira, na kojem javnost, kao i igrači osobno imaju velika očekivanja zbog talentiranosti ove generacije, bit će reprezentacija Rumunjske.

🇭🇷Croatia U-21 final squad list for the @UEFAUnder21 European Championship 🇭🇷 Italy and San Marino, here we come! 💪⚽️🔥#BeProud pic.twitter.com/lU0jTYC0EP — HNS (@HNS_CFF) June 6, 2019

Ova talentirana generacija predvođena A reprezentativcima Nikolom Vlašićem, Josipom Brekalom, kao i Alenom Halilovićem te Nikolom Morom vratila je reprezentaciju na U-21 Euro nakon dugih 15 godina posta. To je tek treći plasman mladih Vatrenih na Europsko prvenstvo, a preostala dva puta, Hrvatska je igrala 2000. godine u Slovačkoj, kao i četiri godine poslije u Njemačkoj….

Još čekamo na prvu pobjedu U-21 pobjedu na Euru

U ta dva nastupa, Hrvatska je ubilježila dva remija i četiri poraza. Dakle, još čekamo na prvu pobjedu na Euru, ali i prolaz skupine jer s ovakvim učinkom Hrvatska je oba puta natjecanje završila u skupini, i to kao posljednja. Glavi cilj naše mlade vrste je plasman na olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, što nije uspjelo niti jednoj nogometnoj generaciji. Vizu za Japan automatski donosi polufinale…

“Teško je što reći nešto pametno. Prvo, kako god netko komentira nešto sa nekog svog trenerskog gledišta i stajališta, opet moraš komentirati kao navijač. Teško je reći, nisam baš do kraja siguran dok ne krene turnir za naše, tada ćemo vidjeti u kakvom su stanju naši mladi igrači. Najave igrača i čitave momčadi su pozitivne, ali najave ne znače ništa ako od sutra, od prve utakmice, to izrećeno ne prenesu na travnjak”, kazao nam je sportski direktor HAŠK-a i još uvijek trener prve momčadi Ilija Lončarević. Legendarni hrvatski trenerski brk ostavio je dubok trag u našem nogometu kao trener i čest je naš sugovornik i komentator nogometnih zbivanja, posebno onih reprezentativnih…

Inače, naša mlada reprezentacija ukupno je vrijedna 78 milijuna eura, a njezini najvrijedniji eksponanti su Vlašić, Filip Benković i, naravno, Brekalo. Englezi su još skuplji, njihova tržišna vrijednost iznosi čak 305 milijuna s Jamesom Maddisonom kao najskupljim pojedincem. No, Francuzi su još jači i vjerojatno najjači u grupi. Oni ukupno vrijede 368 milijuna eura, a Konate i fantastični Aouar već sada vrijede svaki po 45 milijuna eura. Neće naši mladi nogometaši imati niti malo lagan posao plasmana u drugu fazu natjecanja…

‘Naši mladi nogometaši u istoj su situaciji u kakvoj je A reprezentacija bila u Rusiji’

“Mislim da su naši mladi nogometaši u istoj situaciji u kakvoj je A reprezentacija bila u Rusiji. Znači, treba početi da se vidi da li smo mi u stanju proći grupu C, koja je vjerojatno najteža, govorim sa stajališta nas koji želimo da U-21 reprezentacija prođe grupu. To će biti veliki proble, težak zadatak. Mislim da i izbornik Nenad Gračan i sami igrači trebaju ići konačno na ono na što seniorska momčad i treba ići, a to je čisti rezultat. Na način na koji oni smatraju da će biti najučinkovitiji, odnosno koji je najučinkovitiji. E sad, jesmo li mi to u stanju, to ćemo vidjeti”, objašnjava nam Ilija Lončarević.

Što se tiče ozlijeđenih igrača, Nenad Gračan ne strahuje iako situacija nije idealna. Ozlijedio se Petar Mamić i otpao, Katić ima slomljeni nos, Šunjić problema s gležnjem, dok je Borna Sosa imao malih problema s upalom….

“Vidjet ćemo je li ta reprezentacija koju, kao i sve naše mlade reprezenttivne selekcije kroz njihovo odrastanje i razvoj, prate puno usputnih stvari koje nemaju baš previše veze s pravom selekcijom i pravim radom, da li će to oni sve uspjeti ostaviti iza sebe i u te utakmice ući na sasvim drugačiji način, to ćemo tek vidjeti. No, mislim da u momčadi ima dosta zrelih igrača koji su sazreli sad već kao mladi ljudi. Osobno smatram da su u stanju napraviti dobar rezultat. No, na tom putu treba imati i malo sreće, kao što su to A reprezentativci imali u Rusiji”.

Vlašić i Brekalo – Najveće Gračanove uzdanice

Nikola Vlašić i Josip Brekalo najveće su Gračanove uzdanice. UEFA je na svojoj stranici objavila popis igrača iz svake reprezentacije na koje treba obratiti posebnu pažnju, a kao takvog istaknuli su Vlašića koji je prošle sezone odigrao sjajno u dresu CSKA, u klubu u koji je došao na posudbu prošle godine iz engleskog Evertona i pokazao sav svoj potencijal koji ga krasi, posebno u utakmicama protiv Real Madrida u Ligi prvaka…

“Nikola to pokazuje već godinama, njemu je trebao izlaz iz Hajduka, odnosno hrvatskog nogometa, da uđe u žrvanj visokog profesionalizma. On je to na pravi način predvodio. Ista je stvar i s Josipom Brekalom. Kod njih dvojice nema dileme, dileme su kod onih koji nisu talentirani, odnosno oni koji nisu napravili taj iskorak. Ne bih nikog posebno isticao, samo kažem da su neki igrači stariji, ili mlađi godinu dana, nije to sad važno, ali do sad nisu napravili takav iskorak kao njih dvoje”, govori nam Lončarević.

Brekalo se može pohvaliti i time da se odazvao na svaki reprezentativni poziv i sa 68 nastupa za mlađe selekcije postao je apsolutni rekorder. To znači da Josip nije propustio nijedno okupljanje još od Hrvatske U-14. Inače, jedan je od najboljih mladih napadača Europe i velika nada hrvatskog nogometa.

Dalić prošle jeseni prepoznao Brekalin talent, rad i trud

Izbornik Zlatko Dalić prošle je jeseni prepoznao njegov talent, rad i trud, te ga pozvao u A reprezentaciju. Debitirao je već protiv Španjolske na Maksimiru u Ligi nacija i onoj ludoj utakmici i pobjedi 3:2 u posljednjim trenucima susreta, u kojoj je pokazao kakav je igrač.

Ispunio je Josip time svoj najveći san, zaigrao s Lukom Modrićem, Ivanom Rakitićem i društvom, te oduševio hrvatsku javnost. Tako je Brekalo postao igrač na kojeg izbornik Dalić itekako računa, a sad se od njega očekuje da zajedno s Nikolom Vlašićem odvede mlade Vatrene prema drugom krugu natjecanja…

“Brekala krasi talent, potencijal, kako i fizički, tako i mentalno. No, ono što ga najviše krasi je taj njegov karakter, isto kao i Nikolu. Oboje imaju taj karakter pobjednika koji čini razliku između talenta i igrača”.

Slučaj Duje Ćaleta – Car

Duje Ćaleta – Car jedan je od onih igrača koji bi se trebali ugledati na Brekala. Stoper Marseillea nije imao dovoljno jak razlog za otkazivanje reprezentaciji, a Dalić mu je poslao jasnu poruku što misli o tome nepozvavši ga za utakmice protiv Walesa u Osijeku i Tunisa u Varaždinu. Ćaletovo otkazivanje U-21 reprezentaciji neugodno je iznenadilo Nenada Gračana, kojem nije bilo jednostavno jer, kao što je to sam istaknuo u razgovoru za Sportske novosti, Duju poznaje dugo, “bio je puno prije ovog ciklusa”. No, Lončarević brani Ćaleta – Cara…

“Ne bih ja baš Duju tako ocrnio, zato što tu postoji, vjerojatno, razlozi koji opravdavaju taj njegov potez. On je odličan dečko, veliki potencijal našeg nogometa, ne bih ja njega, kao i navedeno, baš tako olako bacio u blato samo radi tog jednog postupka koji je, vjerojatno, opravdan ali sa stajališta reprezentacije nije nikad opravdan. Teško je komentirati kad se ne zna prava istina, ne zna se zašto je došlo do toga. Sigurno da za njega to nije pozitivno, ali on je jak karakterno, izaći će on iz ove situacije u kojoj se našao”, zaključio je Ilija Lončarević.

U-21 Hrvatska na Euru

Vratari: Josip Posavec, Ivo Grbić, Adrian Šemper

Braniči: Borna Sosa, Filip Benković, Filip Uremović, Nikola Katić, Domagoj Bradarić, Toni Borevković, Branimir Kalaica, Marijan Čabraja

Veznjaci: Nikola Vlašić, Ivan Šunjić, Luka Ivanušec, Toma Bašić, Nikola Moro, Lovro Majer, Kristijan Bistrović

Napadači: Alen Halilović, Josip Brekalo, Marin Jakoliš, Robert Murić, Sandro Kulenović