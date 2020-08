MARCA ISKIRITIZIRALA RAKITIĆA: ‘Ovo je bila noć za zaborav za Ivana’; Navijači udarili po njemu; ‘Nemojte mu dati da igra sljedeću utamicu’

‘Bila je ovo noć za brzi zaborav za Hrvata’

Prema mišljenju čitatelja Marce, Rakitić je bio najlošiji igrač na travnjaku sinoć na Camp Nou, u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka između Barcelone i Napolija.

‘Bio je neodlučan kod nekih dodavanja, kasnio je na tzv. ničije lopte’

Marca je također u svojem pisanju iskritizirala Hrvata istaknuvši:

“Bio je neodlučan kod nekih dodavanja, kasnio je na tzv. ničije lopte, nije bio siguran. Rezultat njegove sporosti bio je i jedanaesterac koji je Napoli ostavio na životu u utakmici. Bila je ovo noć za brzi zaborav za njega”, piše španjolski sportski dnevnik.

Prema SofaScoreu, Rakitić je dobio ocijenu 7.2, što je treća najlošija ocjena u momčadi Barcelone. Također, na društvenim mrežama navijači kritiziraju Rakitić, a neki se sprdaju s njim…

“Don Ivan Rakitić se brine da Barcelona na poluvrijeme ne ode s vodstvom 3:0”.

Don Ivan Rakitic making sure we don't go to halftime with a 3 goal lead pic.twitter.com/l3nzR4XJN9 — Sajal Chandra (@SajalChandra) August 8, 2020

“Nemojte dati Rakitiću da igra sljedeću utakmicu”.

Don't let @ivanrakitic play the next match. He made so many takes. — Mirza Samnar (@MSamnar) August 8, 2020

“Kako je Rakitić još uvijek na terenu? Tako je je*eno loš, nikad nisam vidio Barceloninog veznjaka tako lošeg”:

How is Ivan Rakitic still on the pitch? He is so fucking bad, I've never seen a Barcelona midfielder this bad. — Ultimate10 (@ClassicMessi10) August 8, 2020

“Ivana Rakitića treba izbaciti iz Barcelone u obliku slobodnog igrača, nitko za njega neće dati penija ionako”.

Ivan Rakitic to be kicked out as free transfer, nobody would pay a penny for him anyway. — Zoé 🦚 (@imaginiuss) August 8, 2020

“Koštat će nas izjednačenja”.