‘Malo je šteta što je izbornik donio odluku da poštedi za Azerbajdžan Antu Rebića i Marcela Brozovića’

Bivši izbornik Hrvatske, Austrije i Albanije Herr Otto Barić kaže nam uoči večerašnje utakmice Hrvatske protiv Azerbajdžana (20.45), na otvaranju kvalifikacija za Euro na Maksimiru, da je “malo i šteta što je izbornik Zlatko Dalić donio odluku da, ako ćemo vjerovati današnjem pisanju Sportskih novosti, poštedi za Azerbajdžan Antu Rebića i Marcela Brozovića. To nam je Barić objasnio riječima:

RAZGOVARALI SMO S UGLEDNIM STRUČNJAKOM: Tvrdi da Dalićevo rješenje problema koji je eskalirao ne bi prošlo protiv jačih momčadi

“U redu, Rebić u posljednje vrijeme i nije baš igrao, tako da mu je ova pošteda i trebala, ali isto tako oni imaju u nedjelju tešku utakmicu u Budimpešti protiv Mađarske. Ustanovilo se kako je Brozović dobar. Prema tome, u toj utakmici će, vjerujem, sto posto obadvojica zaigrati.

‘Dalićevi potezi ne čine našu reprezentaciju sigurnom’

No, potezi koje je Dalić povukao uoči Azerbajdžana, iskreno, malo oslabljuju našu momčad, ne da je toliko oslabljuju koliko ne čine našu reprezentaciju sigurnom jer ipak su Rebić i Brozović standardni igrači.

E sad, koliko će se to odraziti u ove dvije utakmice, vidjet ćemo. Izborniku želim da anulira protivnike bez puno problema, ali u svakom slučaju ne znam je li trebao obadvojici dati tu mogućnost slobode, poštedu za Azerbajdžan. No, isto tako želim naglasiti da sam se uvjerio da Dalić vuće vrlo dobre poteze, vjerujem ja u njega, ali ovo izrečeno prije moje je mišljenje”, govori nam Otto Barić i komentira izbornikovu odluku, barem prema pisanju medija, da Josipa Brekala stavi na desnog beka u nedostatku Vrsaljka i alternativa. Iako Brekalo igra krilnog napadača na lijevoj strani…

PRISILNA SMJENA SREBRNE GENERACIJE: Ova rekonstrukcija Vatrenih se kad-tad morala dogoditi; ovako izgleda nova Hrvatska

“On su to odlučili jer su uvjereni da on to može. Mali Brekalo ima sve da može odigrati na toj poziciji. Uvjeren sam da je to dobar potez, a u budućnosti smatram da Brekalo itekako može uvijek odigrati tu poziciju. Pitate se kako sam toliko siguran? Gledajte, kad sam bio izbornik Hrvatskoj imao sam dosta sličnu situaciju s Darijom Srnom. On je kod mene ispočetka igrao malo više naprijed, pa sam ga stavio na desnog beka. Ma Brekalo na tom desnom boku apsolutno će štimati”, objašnjava nam Otto Barić.

ZLATKO DALIĆ DONIO VELIKU ODLUKU: Ovako će izgledati Hrvatska protiv Azerbajdžana?

‘Livaković bi trebao imati prednost jer stalno brani’

Kako sad stvari stoje, i prema onom što govore u taboru Vatrenih i pišu mediji, Kalinić je u prednosti pred Livakovićem, iako je u posljednjih mjesec i pol dana na golu proveo 315 minuta, a golman Dinama 660. Imao je Lovre i blaži potres mozga prije mjesec dana, nakon toga je bio na klupi, pa nije branio u pet utakmica za Aston Villu…

DALIĆEVE DVOJBE I MOGUĆA RJEŠENJA U REPREZENTACIJI CRNO NA BIJELO: Ovako stoje stvari uoči početka kvalifikacija

“U to ne bi ulazio jer ne poznajem najbolje situaciju. To najbolje znaju Dalić, trener vratara Mrmić i članovi stožera. Oni su upućeniji u stanje i Kalinića i Livakovića. Ako na kraju i bude branio Kalinić prema najavama, razumijet ću tu odluku. No, isto tako mislim da bi u ovom trenutku Livaković trebao imati prednost jer stalno brani i to u ozbiljnim utakmicama. Ili bolje rečeno, branio je u ozbiljnim utakmicama kad su Modri igrali Europu. U tim susretima Dinamo uglavnom nije gubio. Sve je to stvar treninga i razgovora s vratarima”.

Vrijedi još spomenuti kako bi Bruno Petković, debitant u reprezentaciji Hrvatske, kao i Mateo Kovačić trebali započeti susret umjesto Rebića i Brozovića.

Vjerojatni sastav Hrvatske protiv Azerbajdžana: L. Kalinić – Brekalo, Vida, Ćaleta-Car, Barišić – Modrić, Kovačić, Rakitić – Kramarić, Perišić – Petković.