OVAKVAV GOL NE VIĐA SE ČESTO U NOGOMETNOM SVIJETU: Pogledajte kako je vratar Intera zabio za izjednačenje u nadoknadi

U prvoj utakmici 11. kola Prve HNL nogometaši Istre 1961 i zaprešićkog Intera odigrali su neodlučeno 2-2, a izjednačujući pogodak za goste postigao je vratar Žiga Frelih u posljednjim sekundama dvoboja.

Inter je poveo u 7. minuti pogotkom Grgića. Preokret i vodstvo domaćima od 2-1 donio je Ivančić golovima u 47. i 56. minuti. Izjednačujući pogodak postigao je vratar Zaprešićana Žiga Frelih u 4. minuti sučevog dodatka. Inter je prvi došao do prednosti kad je svoj prvi pogodak za Zaprešićane postigao Damir Grgić udarcem s ruba kaznenog prostora. Bio je to jedini udarac gostiju u okvir vrata u prvom poluvremenu, ali i to je bilo dovoljno za prednost.

Bolju igru i još agresivniji pristup u nastavku utakmice domaća je momčad naplatila u prvih 11 minuta. Za izjednačujući pogodak Puljanima su trebale samo dvije minute. Antonio Ivančić je prvi put svladao Žigu Freliha u 47. minuti udarcem s 13 metara, nakon što mu je Ćuže dodao loptu. U 56. minuti domaći su izveli.

Domaća momčad držala je tri boda sve do posljednjih sekundi utakmice. Tada je Postonjski ubacio loptu u kazneni prostor, nitko od Istrinih nogometaša nije je uspio izbaciti i ona se dokotrljala do Freliha koji je preciznim udarcem u donji desni kut svladao Josipa Čondrića za veliki bod kojim je Inter pobjegao sa začelja i sa sedam bodova je deveti, dok je Istra sa 10 bodova izbila na sedmo mjesto.

Utakmicu na stadionu Aldo Drosina sudio je Fran Jović iz Zagreba.

Strijelci: 0-1 Damir Grgić (7), 1-1 Antonio Ivančić (47), 2-1 Antonio Ivančić (56), 2-2 Žiga Frelih (90+4)