OVAKVA RIJEKA BIŠĆANU JE ZVONO ZA UZBUNU: Rusi ekspresno preokrenuli i razotkrili sve mane hrvatskog doprvaka

Rijeka je u drugom dijelu izgledala bezidejno i imali su velikih problema u kreiranju prilika

Nije najbolje za Igora Bišćana i njegove Riječane počela nova sezone. Ili, bolje rečeno, predsezona. Na pripremama u Sloveniji u svojoj prvoj prijateljskoj utakmici izgubili su od ruskog Sočija rezultatom 2:1.

Rijeka je od samog početka krenula dobro i stigla do ranog vodstva. U 12. minuti Tibor Halilović je centrirao i u sredini pronašao Alexandera Gorgona koji pogađa za vodstvo 1:0.

HAJDUK POSLAO PORUKU NAVIJAČIMA KOJI IH PRATE U KVALIFIKACIJAMA ZA EL: Pročitajte što su im poručili

No brzo su se Rusi oporavili od početnog šoka. Karaoetjan je poravnao rezultat na 1:1 samo desetak minuta kasnije, a do kraja poluvremena Soči je i došao do vodstva.

Rijeka je u drugom dijelu izgledala bezidejno i imali su velikih problema u kreiranju prilika. Rusi u svoju sezonu kreću već sljedeći tjedan, dok Rijeka čeka 13. srpanj kad će se s Dinamom obračunati u Super kupu.