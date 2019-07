OVAKO JE TRENER HAJDUKOVOG KRVNIKA MOTIVIRAO IGRAČE; Nakon toga su poludjeli: ‘Vidite što piše, niste vi nesposobni…’

‘Vidite ove novine koje sam stavio pred vas, znate što u njima piše… Vi niste nesposobni nego možete ispisati povijest budete išli 200%!’

Na Instagram profilu talijanskog trenera koji vodi maltešku momčad Gzira United Giovannija Tedesca, osvanuo je video na kojem se vidi kako spomenuti novinskim člankom, za koji je kazao kako je bio podcijenjivački i kako ih je upravo to motiviralo u ostvarivanju ovog, za njih povijesnog uspjeha, motivira svoje igrače, nabrijava ih…

Dan nakon povijesnog trijumfa malteški je trener objavio video iz svlačionice u kojem se vidi upravo taj moment, kada junaka Hameda Konea i ostale motivira da na Poljud istrče vjerujući u prolaz protiv favorita Hajduka…

PRIČA ČOVJEKA KOJI JE S AMATERIMA SRUŠIO HAJDUK: Prvi klub ga potjerao nakon četiri utakmice, u Palermu je bio paravan…

U SPLITU VLADA ZAVJET ŠUTNJE ILI KOLEKTIVNA PARANOJA: Svi se zgražaju, a šute kao zaliveni; Jedino nam je on nešto kazao, ali…

ĆIRO SE OSVRNUO NA KATASTROFALNO IZDANJE HAJDUKA NA POLJUDU: ‘Split ovo nije zaslužio…’

TALIJANSKI STRATEG OTKRIO ŠTO IM JE DALO SNAGU: ‘Kad smo to vidjeli, rekli smo da neće to baš tako ići…’

‘Vidite ove novine koje sam stavio pred vas, znate što u njima piše’

“Vidite ove novine koje sam stavio pred vas, znate što u njima piše… Vi niste nesposobni nego upravo suprotno… Možete ispisati povijest budete išli 200%, možete pobijediti unatoč ovakvim napisima! Trebaju nam golovi, treba nam pobjeda, a vi ju možete ostvariti u inat ovakvim pisanjima i podcijenjivanju”, viče Tedesco pokazujući novinski članak i na taj način motivira svoje igrače…

‘Bio sam spreman za poraz, pomirio sam se snjim, a onda sam vidio jedne hrvatske novine’

“Da budem iskren, do 16-17 sati bio sam spreman za poraz, pomirio sam se s njim, a onda sam vidio jedne hrvatske novine u kojima se najavljuje golijada i sigurna pobjeda Hajduka. Ne ide to baš tako, novine sam im zalijepio u svlačionicu, pisalo je da će biti golijada, bolji motiv im nije trebao. Sve smo preveli. Znate, nije sve u nogometu, nego i u respektu. Najavljena je golijada, da Hajduk igra s poluigračima, to je bio okidač koji me pokrenuo, pokazao sam igračima novine i to ih je motiviralo”, izjavio je sinoć na presici Giovanni Tedesco, pa u petak dokazao i pokazao kako je to zaista izgledalo.

NEVJEROJATAN POGODAK KONEA: Splićani će još dugo pamtiti ove eurogolove družine s Malte; u potpunosti posramili hajdukovce

Vrijedi spomenuti kako su nogometaši Gzire Uniteda priredili senzaciju pobijedivši na Poljudi pred nešto više od 18.000 gledatelja Hajduk s 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

Gzira kreirala senzaciju za povijest

Hajduk je prošlog tjedna u Ta’Qali pobijedio sa 2-0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Bassel Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku golovima Jeffersona (57) i Hameda Konea (69, 90+6) stigli do senzacije. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprašta od Europe.

Malteški sastav u idućem kolu očekuje latvijski Ventspils koji je u prvom pretkolu bio bolji od albanske Teute. Latvijci su pred svojim navijačima slavili sa 3-0, a u uzvratu izgubili sa 0-1.

Prva utakmica je 25. srpnja u Ventspilsu, a uzvrat je 1. kolovoza na Malti.