OVAKO JE SVLAČIONICA VATRENIH DOČEKALA GOLOVE TINA JEDVAJA: ‘Posrećilo ga, ni na treninzima ga nisam vidio da zabija’

‘Nije njegova prirodna pozicija, ali odradio je svoj dio u obrani i posrećilo ga je i sa ta dva gola’

Veliki dio posla Tin Jedvaj odradio bi i samo da je pokrpao poziciju desnog beka u utakmici protiv Španjolske, no 22-godišnji hrvatski stoper kojeg smo u dresu reprezentacije znali gledati i na poziciji desnog beka ne samo da je obrambeno odradio svoj posao, već je stigao i zabljesnuti u napadu. I to dvaput, i to na kakav način.

Zabio je Jedvaj svoja prva dva gola u nacionalnom dresu, pogodio je za vodstvo 2-1 potom i u 93. minuti za 3-2 pobjedu protiv Španjolske u Ligi nacija i trasirao Vatrenima put koji preko Wembleyja vodi na završni turnir natjecanja.

‘Utakmica života’

Prokomentirao je sve i stoper Vatrenih Dejan Lovren koji je duhovito primijetio:

“Drago mi je zbog Tina. Nije njegova prirodna pozicija, ali odradio je svoj dio u obrani i posrećilo ga je i sa ta dva gola. Ja ga u životu nisam vidio ni na treninzima da zabija golove. Rekao sam samo: ‘Što je ovo’?”

Sretan je bio i sam Jedvaj koji je kazao:

“Naravno da mi je ovo utakmica života za reprezentaciju, postigao sam dva gola, ali mislim da je to timski uspjeh. Stvarno mi nije važno koju poziciju igram, bez obzira na to dajem sve od sebe, a nekad bude bolje, nekad lošije. Sada se dobro osjećam, u dobrom sam razdoblju.”

‘Sve za Hrvatsku’

Svoje viđenje utakmice dali su i Domagoj Vida i Lovre Kalinić.

“Samo neka Jedvaj tako igra i zabija, jako mi je drago i zbog njega i zbog cijele momčadi. Svi ćemo za Hrvatsku igrati na bilo kojoj poziciji, na raspolaganju smo. Ovo je velika pobjeda, a sada se idemo odmoriti pa po prvo mjesto u skupini. Igrat ćemo u hramu nogometa, vjerujemo u svoju snagu i u nedjelju to treba pokazati na terenu”, kazao je Vida, a vratar dodao:

“Prošao sam ozljedu, vratio se treninzima i samopouzdanje raste. Odigrali smo dobru, mušku utakmicu pred svojim navijačima koji su nas nosili svih 90 minuta. Ponosan sam i sretan zbog cijele momčadi, opet smo pokazali zajedništvo. Nikada nije lako primiti šest pogodaka, normalno je razmišljati o tome, ali kao profesionalci svaki tjedan imamo nove obveze i pokušavamo se usredotočiti na ono što slijedi. Uz vjeru u sebe i podršku suigrača, sve je lakše.”