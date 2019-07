OVAKO ĆE IZGLEDATI VELEBNI STADION U BLIZINI ZAGREBA: Bit će to supermoderno zdanje kakvo Hrvatska i regija još nisu vidjeli

Foto: PIXSELL/Screenshot: You Tube/Ilustracija

Najjeftinija izvedba bila bi 52,5 milijuna eura, a najskuplja 105 milijuna eura

Kinezi su osnovali tvrtku Eurogate Sport Industries d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu koja bi trebala graditi velebni stadion u Velikoj Gorici za 35 000 ljudi, a za direktora su imenovali Ivana Heraka. Napravljen je i hodogram zbivanja koje donose Sportske novosti iz kojeg vidimo da je plan da se prva utakmica na tom stadionu odigra 15. listopada 2023. godine. Dali su si, dakle, 50 mjeseci vremena za izgradnju…

“To je realno, ne želimo zavaravati ljude nekim neobjektivnim datumima”, prokomentirao je Herak, bivši ministar turizma i prvi uhićeni ministar u novijoj hrvatskoj povijesti. Protiv njega je bilo vođeno ukupno 12 sudskih procesa i od svih je optužbi pravomoćno oslobođen, a DORH ga je teretio za kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti te pomaganje u toj zloporabi na štetu Ministarstva turizma. Sumnjičilo ga se da je zamračio 300.000 tadašnjih njemačkih maraka državnog novca namijenjenog za sanaciju hotelske tvrtke Imperial Rab…

Mustedanagić ponudio i prezentirao 3D vizualizaciju

Inače, SN donosi i fotografije kako bi mogla izgledati arena, stadion s pet zvjezdica kakvog u Hrvatskoj ni izdaleka nema. Djelo je to renomiranog arhitekta Mirsada Mustedanagića iz Karlovca, “on ga je ponudio i prezentirao 3D vizualizaciju i Z-Runu i u Velikoj Gorici, no to nije konačno rješenje jer provest će se javni natječaj”…

Najjeftinija izvedba, što ovisi o vrsti materijala koji se koriste i graditeljima, bila bi 52,5 milijuna eura, a najskuplja 105 milijuna eura. Stadion će imati 250 reflektora, a predviđeno je da ga se funkcionalno može koristiti u dva dijela: za 19.600 gledatelja, što je osnova, a dopunski bi se za velike utakmice i priredbe otvorio za još 15.400 ljudi. Punjenje stadiona je 15 minuta, pražnjenje pet minuta. Visina 39 metara, ima 400 parkirnih mjesta u garaži za VIP goste. Na njemu je 30 liftova. Stadion bi posjedovao rezervoare za skladištenje kiše, radi kasnijeg navodnjavanja. I što je uvijek posebno zanimljivo, trošak izgradnje po stolici varira od 1.500 do 3.000 eura, stoji u tekstu.

Na Veliki petak potpisan memorandum, odnosno sporazum o izgradnji

Kinezi su 19. travnja na “Veliki petak” potpisali memorandum za gradnju 150 milijuna eura vrijednog velebnog i modernog stadiona u Velikoj Gorici. Gradit će ga kineska kompanija Z-Run WellTon Industry, a njihova osnivačica Jiang Yu potpisala je sporazum s velikogoričkim gradonačelnikom Draženom Barišićem i Nenadom Črnkom, predsjednikom NK Gorice i Nogometnog saveza Zagrebačke Županije.

SLUŽBENO JE, KINEZI SU POTPISALI – VELIKA GORICA DOBIVA VELEBNI STADION OD 150 MILIJUNA EURA: Ovako bi trebao izgledati

Također, u pisanjima se spominjalo kako će stadion imati od 30 do 35 tisuća mjesta, a kako bi trebao biti sličan Astana Areni koja se nalazi u glavnom gradu Kazahstana, a stadion koji se odnedavno zove Nursultan.

‘Nije točno da će stadion biti u vrijednosti 150 milijuna eura’

Međutim, prema riječima Nenada Črnka, odnosno onome što nam je rekao 25. travnja u razgovoru, to nije bilo točno. Niti se tada znalo kako će stadion izgledati, niti koliko će koštati. U razgovorima s Kinezima niti u jednom trenutku nije se spominjala cifra, niti izgled samog stadiona. Do toga se, kazao nam je Črnko, nije još došlo jer je bio potpisan tek memorandum, sporazum o strateškom partnerstvu…

“Nije točno da će stadion biti u vrijednosti 150 milijuna eura. To vam nešto izvučeno iz konteksta, pogrešno preneseno u medijima. To vam je ovakav slučaj: Vi i ja pričamo i vi meni kažete ‘priča se o 30 tisuća mjesta.

Ja kažem OK, međutim mi još uvijek ne znamo hoće li stadion imati 20, 25 30 ili 35 tisuća mjesta. Vi meni kažete ‘a mi smo čuli da će biti 30 tisuća’. U redu. I sad vi mene pitate koliko takav stadion može koštati, a ja vam odgovorim da je realna cijena 2000 eura po sjedalici’. Znači, sa svim pratećm infrastrukturama. To vam je, znači, 60 milijuna eura minimalno. Međutim, stadion može imati kategorizacije.

‘Prema kategorizaciji će se odrediti i cijena stadiona’

Naravno da Kinezi razmišljaju da će stadion imati najmanje 5 zvijezdica, ali može biti šest ili čak sedam zvijezdica, futuristički stadion, multifunkcionalni i sve ostalo. Znači, prema kategorizaciji će se odrediti i cijena stadiona. I onda vi nakon svega toga meni kažete OK, 5 tisuća eura po 30 tisuća mjesta, prema ‘kvadraturi’ za stadion od 7 zvijezdica, dobijete cifru od 150 milijuna eura, a može koštati 60 milijuna.

Znači, izvučeno je iz konteksta i nije točno. Znam da vi to ne bi napravili, ali zato vam baš govorim o čemu se tu točni radi. Investitor je taj koji će odrediti kategorizaciju, odnosno hoće li stadion imati krov ili ne, hoće li biti zatvorenog tipa, poluotvorenog, otvorenog s pomičnim krovom, hoće li biti multifunkcionalnog tipa primjenjiv i za druge sadržaje poput koncerata, košarkaških utakmica ili nečeg trećeg”, rekao nam je Nenad Črnko, o čemu više možete pročitati – OVDJE.