OVAJ SMO OBRAZAC VIDJELI VEĆ DESETAK PUTA: Čitajte između redaka – znate li što znači dolazak Olmova brata u Dinamo?

Čitajući između redaka tu bi se mogla kriti senzacija, i to prava bombastična senzacija

Mladi španjolski nogometaš Carlos Olmo Carvajal (23) novi je igrač druge momčadi Dinama. Stariji brat Dinamove zvijezde Danija Olma stigao je u Maksimir iz španjolskog četvrtoligaša RSD Alcale.

“Carlos može igrati na pozicijama zadnjeg veznog i stopera, a momčadi trenera Igora Jovičevića priključio se na treningu u petak,” poručili su iz Dinama.

Hoće li i njegov dvije godine mlađi brat Dani ostati u ‘modrom’ dresu i produljiti ugovor s Dinamom doznat ćemo do ponedjeljka kada završava prijelazni rok. Danijev važeći ugovor s Dinamom traje do 2021. godine, a vodstvo kluba ponudilo mu je novi, daleko izdašniji ugovor do 2024. godine. Navodno, s plaćom od dva milijuna eura godišnje. Međutim, za mladog Španjolca interes su pokazali brojni europski klubovi.

Prema internetskom portalu Transfermarkt, njegova tržišna vrijednost iznosi oko 15 milijuna eura. Međutim, Dinamo se nada kako bi mogao zaraditi više novca, možda i više od 30 milijuna eura. Iza Dinamovog Španjolca je sjajna sezona u kojoj je bio jedan od ključnih igrača na putu do osmine finala Europske lige, a u svim natjecanjima je zabio 12 golova uz devet asistencija. U dresu mlade španjolske U-21 vrste ovoga je ljeta osvojio europski naslov, a odličnim igrama nastavio je i ove sezone u kvalifikacijama Lige prvaka.

“Za sada sam igrač Dinama, a vidjet ćemo što će biti kasnije”, kazao je nedavno mladi Španjolac. “Oduvijek sam govorio kako želim igrati Ligu prvaka, zašto ne s Dinamom”, dodao je.

Čitanje između redaka

Vijest je to koja će se mnogima činiti bezazlenom, Olmo ima starijeg i nešto manje uspješnijeg brata, a klub mu je odlučio dati priliku valjda u nadi da će ispasti nešto od njega. Međutim, čitajući između redaka tu bi se mogla kriti senzacija, i to prava bombastična senzacija. Pazite sada ovo. Znate li koliko je nogometaša uvjetovalo svojim matičnim klubovima da zaposle, odnosno potpišu prvo ugovor s njihovom braćom, pa bi tek onda oni produljili vjernost i odbili transfere u veće klubove? Onako na prvu pada nam napamet pregršt njih.

Možda i najpoznatiji slučaj bio je s mladim vratarom Milana, Gianluigijem Donnarummom, koji nije htio potpisati ugovor s klubom sve dok nisu doveli njegova brata Antonija Donnarummu i još je k tome inzistirao da ovaj tu i tamo brani. Eden Hazard tražio je da Chelsea potpiše čak četvoricu njegove braće, a samo je Thorgen od njih nešto napravio. Ima još dakako – Carlos Tevez doveo je svog anonimnog brata Miguela u Manchester United, Kaka svog brata Digaa u Milan, Christian Benteke svog brata Jonathana u Crystal Palace, Lamisha i Tika Musonda došli su u kompletu s bratom “wonderkidom” Charlyjem u Chelsea, Yassin Fekir s Nabilom Fekirom u Betis, a svojevremeno je i Dražen Boban inzistirao na dolasku Zvone Bobana u Dinamo.

Primjera ima još dosta, kako u nogometu tako i recimo u košarci, rukometu (Antetokounmpo, Karabatić…), ali uzorak je svugdje isti. Svi su oni nakon ispunjenja tog uvjeta ostali ili prihvatili ponude klubova. E sada, kako smo rekli, već se neko vrijeme spekulira kako Dani Olmo na stolu ima ponudu Dinama, ali se ne može odlučiti želi li otići ili ostati. Brat Carlos je stigao, prijelazni rok je gotov za tri dana, konkretne ponude za Danija nema, čini se nama kako bi ovih dana Dani Olmo mogao produljiti vjernost s Dinamom. Ako smo dobro pročitali između redaka, dakako.